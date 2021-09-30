Emre Demir kimdir? Emre Demir’in serbest kalma bedeli ve golleri!

Kayserispor'dan 2 milyon euro bonservis bedeliyle Barcelona'ya transfer olan Emre Demir hakkında yapılan araştırmalar arttı. İşte Emre Demir’in serbest kalma bedeli ve golleri…

Emre Demir, Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'dan İspanyol devi Barcelona'ya transfer oldu. Söz konusu gelişmenin ardından Emre Demir ile ilgili yapılan aramalar arttı. Peki, Emre Demir kimdir, kaç yaşında? İşte Emre Demir’in serbest kalma bedeli ve golleri…

Emre Demir’in serbest kalma bedeli ne kadar?

Emre Demir 400 milyon euro serbest kalma bedeliyle Barcelona’ya transfer oldu.

Emre Demir kimdir?

15 Ocak 2004 yılında Mersin’de doğan Emre Demir on numara mevkisinde oynıyor. La Liga 2 takımlarından FC Barcelona B'de forma giymektedir.

Futbola doğduğu şehrin takımı olan Mersin İdman Yurdu'nda henüz 6 yaşındayken başladı, 2 yıl sonra Kayserispor'a transfer oldu. Genç bir yetenek olarak Barcelona ve Paris Saint-Germain tarafından denendi.

18 Ocak 2019'da henüz 15 yaşındayken Kayserispor'la profesyonel sözleşme imzaladı.

23 Eylül 2021'de Barcelona, Demir'in transferi için 2 milyon avro ve bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı. Transfer 2022 yazında gerçekleşecek. 5 yıllık sözleşme imzalayan oyuncunun serbest kalma bedeli 400 milyon avro. Emre, ilk olarak kulübün B takımında oynayacak.

U17 Ligi: 7 Maç 3 GolU16 Ligi: 30 Maç 10 Gol

U15 Ligi: 3 Maç 5 Gol

U14 Ligi: 49 Maç 49 Gol