Eski futbolcu Emre Aşık, eşi Yağmur Aşık arasında yaklaşık üç yıldır devam eden boşanma davası sonuçlandı. Gündemden düşmeyen çekişmeli boşanma davasında mahkeme tarafların boşanmasına karar verdi. Ayrıca üç çocuğun velayeti de baba Emre Aşık'a verildi. Duruşma çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Emre Aşık, "Artık çocuklarımla yeni hayatım beni bekliyor" dedi.
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- Emre Aşık ve Yağmur Aşık boşandı!
Emre Aşık ve Yağmur Aşık boşandı!
Özden ATİK - Jiyan ALPAN / DHA | 06 Eylül 2021 Pazartesi - 11:27 | Son Güncelleme : 06 09 2021 - 12:21