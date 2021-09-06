Emre Aşık ve Yağmur Aşık boşandı!

Eski futbolcu Emre Aşık, eşi Yağmur Aşık arasında yaklaşık üç yıldır çekişmeli olarak devam eden boşanma davası sonuçlandı. Çocukların velayeti baba Emre Aşık'a verildi.

Eski futbolcu Emre Aşık, eşi Yağmur Aşık arasında yaklaşık üç yıldır devam eden boşanma davası sonuçlandı. Gündemden düşmeyen çekişmeli boşanma davasında mahkeme tarafların boşanmasına karar verdi. Ayrıca üç çocuğun velayeti de baba Emre Aşık'a verildi. Duruşma çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Emre Aşık, "Artık çocuklarımla yeni hayatım beni bekliyor" dedi.