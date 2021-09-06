06 Eylül 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.476 0.47 EURO 9,8380 -0.57
USD 8,2880 -0.20 ALTIN 486,550 -0.33 BIST 1476 0.48 EURO 9,8430 -0.51 USD 8,2910 -0.17 ALTIN 486,340 -0.37
CANLI BORSA
TÜMÜ

Emre Aşık ve Yağmur Aşık boşandı!

Özden ATİK - Jiyan ALPAN / DHA |  06 Eylül 2021 Pazartesi - 11:27 | Son Güncelleme : 06 09 2021 - 12:21

Eski futbolcu Emre Aşık, eşi Yağmur Aşık arasında yaklaşık üç yıldır çekişmeli olarak devam eden boşanma davası sonuçlandı. Çocukların velayeti baba Emre Aşık'a verildi.


Eski futbolcu Emre Aşık, eşi Yağmur Aşık arasında yaklaşık üç yıldır devam eden boşanma davası sonuçlandı. Gündemden düşmeyen çekişmeli boşanma davasında mahkeme tarafların boşanmasına karar verdi. Ayrıca üç çocuğun velayeti de baba Emre Aşık'a verildi. Duruşma çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Emre Aşık, "Artık çocuklarımla yeni hayatım beni bekliyor" dedi.

ETİKETLER

emre aşık yağmur aşık boşanma dava emre aşık ve yağmur sarnıç boşandı emre aşık ve yağmur aşık boşandı emre aşık velayet yağmur sarnıç
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.