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Emre Aşık ile Yağmur Aşık mahkemede! Davaya sevgilisiyle geldi!
Eski futbolcu Emre Aşık ile 8 yıllık eşi Yağmur Aşık’ın boşanma davası dün görüldü. Yağmur Aşık, duruşmaya sevgilisiyle katıldı. Emre Aşık, “Yağmur Hanım daha boşanmadan başka biriyle aynı evde yaşamaktadır. Artık ona nafaka ödemek istemiyorum” dedi.
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; olaylı ayrılık süreciyle sık sık gündeme gelen Emre Aşık ile Yağmur Aşık’ın çekişmeli boşanma davası dün İstanbul Aile Mahkemesi’nde görüldü.
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; olaylı ayrılık süreciyle sık sık gündeme gelen Emre Aşık ile Yağmur Aşık’ın çekişmeli boşanma davası dün İstanbul Aile Mahkemesi’nde görüldü.