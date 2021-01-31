Emre Altuğ: 'Neden bitti?' dediklerinde 'Neden bitmesin ki?' dedim

Şarkıcı Emre Altuğ, soruları yanıtladı. Emre Altuğ, Çağla Şıkel ile evliliği ile ilgili, "Bana “Neden bitti?” dediklerinde “Neden bitmesin ki?” dedim. Dışarıdan konuşmak yanlış" açıklamasında bulundu.

Emre Altuğ, 17 yıl sonra yeniden çekilen ‘Sihirli Annem’ dizi sinde Sadık rolüyle ekrana döndü. Altuğ, Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuştu.

Nasılsınız, her şey yolunda mı?

Çok iyiyim. Yaşadığımız süreç bize dünyadaki en önemli şeyin sağlık olduğunu gösterdi. Sağlığımız yerinde olduğu için mutluyuz. Setimiz iyi gidiyor ve zaten sürekli test oluyoruz. Hayatım evden sete, setten eve şeklinde devam ediyor. Allah’tan setimiz çok korunaklı ve güvenli. Her şeye rağmen moralimizi yüksek tutmaya çalışıyoruz.

Gelecek kaygısına kapılıyor musunuz?

İlk başlarda çok yaşadım. Evde oturduğumuz süreçte kendimizi işe yaramaz hissettik. Her zaman görüştüğümüz insanlarla bir araya gelemedik, bu bizi sıkıntıya soktu. Başta bir bocaladık, şükür atlatıyoruz.

‘STAR’ KAVRAMINI HİÇ SEVEMEDİM

Hayatımıza bir pop star olarak girdiniz. Uzun yıllardır müzik yapıyorsunuz ama aynı zamanda oyuncusunuz. Oyunculuk nasıl başladı?

Ben konservatuarda, tiyatro okudum. Yıldız Kenter, Haldun Dormen Tiyatrosu’ndaki hocaların öğrencisiyim. Onlara layık bir öğrenci olabildim mi, bilemiyorum ama en azından onların tedrisatından geçtim. 15 film, 18 dizide yer aldım. 1990’dan bu yana altı tiyatro oyununda oynadım. Ama o dönemde müzik çok daha popülerdi. O yüzden müzik yanım ağır bastı.

ÇAĞLA İLE ARAMIZ HİÇ BOZULMADI. BİRBİRİMİZİ İNSAN OLARAK ÇOK SEVİYORUZ

Bazen boşanan çiftlerin çocuklarında travmalar olabiliyor...

Biz çok çaba sarf ettik ve çok özel davranıyoruz. Hem anne hem baba bakımından şanslılar. Büyüklerin yaptıklarının sonuçlarını çocuklar ödememeli. Çağla ile hiçbir zaman aramız bozulmadı. Hep çocukları düşünerek adımlar attık.

Çağla Şıkel’in sizdeki yeri tam olarak nedir?

Çocuklarımın annesi, çok kıymetli, değerli. Çok seviyoruz biz zaten insan olarak birbirimizi. Ki geçmişte de güçlü duygular yaşadığım kişi, aşık olduğum kadın. O bambaşka bir yerde benim için. Çok iyi bir anne, dost, arkadaş. Kendisine çok saygı duyuyorum. Bugüne kadar birbirimizi hiç kırmadık. Boşanırken bile insani egomuzu bir yana bıraktık.

Çağla Hanım da siz de boşandıktan sonra başka isimlerle pek anılmadınız...

Herkesin hayatında biri olabilir, önemli olan onu nasıl yaşadığındır. Benim Çağla’ya karışma hakkım yok, o zaten bilinçli, örnek bir anne. Ben de aman illa biri olsun diye çaba sarf etmedim. Bu işler kader kısmet biraz da.

EVLİLİĞİMİZ İÇİN ‘NEDEN BİTTİ?’ DEDİKLERİNDE ‘NEDEN BİTMESİN Kİ?’ DEDİM

Çok güzel bir çifttiniz. Belki de hâlâ Çağla Hanım’a karşı duygularınız vardır...

Bu dışarıdan bakıldığında bir tanım. Ben bunun çok gerçekçi bir tarafının olduğunu düşünmüyorum. İki dizi kahramanına ya da foto roman kahramanına bakar gibi bir yorum oldu. İnsanlar iç dünyasında neler yaşar, kimse bilemez. Bana “Neden bitti?” dediklerinde “Neden bitmesin ki?” dedim. Bu soruların yanıtı yoktur. İki kişi arasında yaşanır ve biter her şey… Dışarıdan konuşmak yanlış.

ALLAH ÖYLE İKİ EVLAT VERDİ Kİ HAYALLERİMİN DE ÖTESİNDELER

İki tane oğlunuz var. Nasıl bir babasınız?

Vallahi çocuklara sormak lazım. Ama en iyisini yapabilmek için mücadele ediyorum. Bunun sınırı yok...

Neler yapıyorsunuz baş başa kalınca?

Çok dışarı çıkamıyoruz. Evde dolu dolu geçiriyoruz zamanımızı. Allah o kadar güzel iki evlat verdi ki bize, hayallerimin çok ötesindeler. Allah nazarlardan saklasın.

HAYATIMDA AŞK YOK BELKİ ZAMANI DEĞİL, BELKİ DENK GELMİYOR

Aşk yok mu şu an?

Yok. Belki zamanı değil, belki denk gelmiyor ne bileyim. Rahmetli annem bana demişti ki “Senden torun göremeyecek miyiz?” Benim de o zaman dalmaçyalı köpeğim vardı, o da doğurmuştu, “İşte bunlar” dedim. Aklımda ne evlilik ne çocuk vardı, hesaplayarak olmuyor bu işler. Hadi birini bulayım, aşık olayım diye bir anlayış saçma. O seni gelir bulur varsa kısmette. Aşk ın da zamanı var sanki.

Evlenir misiniz bir kez daha?

50 yıllık ömrüm bana “Asla” dememeyi öğretti. Neye “Hayır” ya da “Asla” dediysem başıma geldi. Hayatı karşınıza almayacak, akışına göre yaşayacaksınız.