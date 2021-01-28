Emrah'tan şaşırtan karar! Artık o da...

Emrah, Türkiye’de bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Ünlü şarkıcı, davet edildiği televizyon programlarına “hologram teknolojisiyle” katılacak!
PROGRAMLARA GÖRÜNTÜSÜ KATILACAK
Dünya starlarının tercih ettiği üç boyutlu hologram teknolojisi, oyuncu ve şarkıcı Emrah’ın da dikkatini çekti. Kendisine gelen tekliflere rağmen uzun süredir televizyon programlarına katılmayan Emrah, lazer ışın dalgalarının karışımıyla oluşturulan üç boyutlu hologramını yaptırmaya karar verdi.
Programlara bu yöntemle katılmayı planlayan sanatçı, hazırlıklara başlanması için ekibine talimat verdi. Teknolojinin detaylarıyla ilgili bilgi alan Emrah, aradığını Danimarka’da buldu. Danimarkalı bir firmayla görüşen şarkıcı, holografi yapımı için yakında firma yetkilileriyle bir araya gelecek.