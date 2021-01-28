Emrah'tan şaşırtan karar! Artık o da...

Dünyaca ünlü isimler bu yöntemi kullanıyor. Şarkıcı ve oyuncu Emrah'ta harekete geçti. Hazırlıklara başladı. Danimarkalı bir firma ile görüşen ünlü isim holografi yapımı için yakında firma yetkilileriyle bir araya gelecek

Emrah, Türkiye’de bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Ünlü şarkıcı, davet edildiği televizyon programlarına “hologram teknolojisiyle” katılacak!

PROGRAMLARA GÖRÜNTÜSÜ KATILACAK

Dünya starlarının tercih ettiği üç boyutlu hologram teknolojisi, oyuncu ve şarkıcı Emrah’ın da dikkatini çekti. Kendisine gelen tekliflere rağmen uzun süredir televizyon programlarına katılmayan Emrah, lazer ışın dalgalarının karışımıyla oluşturulan üç boyutlu hologramını yaptırmaya karar verdi.