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Emniyet'ten yılbaşı tedbirleri

AA |  25 Aralık 2017 Pazartesi - 20:05 | Son Güncelleme : 25 12 2017 - 20:11

Emniyet Genel Müdürlüğü, yılbaşının huzur ve güven içerisinde geçirilmesi amacıyla alınacak tedbirleri açıkladı.


Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, halkın  yoğun olduğu eğlence yerleri, alışveriş merkezleri ile ana arterlerde kapkaç,  yankesicilik, dolandırıcılık olaylarına karşı yaya ve motorlu devriyeler  arttırılacak.
 
Yılbaşı tatili nedeniyle yolcu sayısının artacağı hava, deniz  limanları, gar ve terminaldeki devriye ekipleri takviye edilecek, özel güvenlik  görevlileri uyarılacak.
 
 Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde meydana gelebilecek  olayların önlenebilmesi veya yaşanabilecek taşkınlıklar sebebiyle vatandaşların  huzur ve sükununu bozucu davranışlara mahal verilmemesi amacıyla denetimler  arttırılacak.
 
Yılbaşı nedeniyle şehir içi taşımacılık yapan araçlarda ve duraklarda  oluşacak yoğunluk dikkate alınarak kontroller arttırılacak.
 
Halkın yeni yıla girmek için toplandıkları meydanlarda geçmiş yıllarda  yaşanan ve basına da yansıyan olayların tekrarlanmaması için tedbir alınacak.
 
Kutlamalarda kullanılması muhtemel piroteknik maddelerin ilgili  mevzuatta belirtilen hususlara riayet edilerek kullanılmasına ve denetlenmesine  azami hassasiyet gösterilecek.
 
Meydana gelmesi muhtemel terör eylemlerine karşı şüpheli araç, şahıs,  çanta, paket, poşet ile buna benzer ihbarlar üzerinde yapılan denetim ve  kontroller sıklaştırılacak.
 
  Halkın ihbar, istek ve şikayetlerini anında ilgili mercilere  iletebilmeleri amacıyla müracaat edilebilecek telefon numaraları basın ve yayın  organları vasıtasıyla önceden duyurulacak.
 
  
 

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