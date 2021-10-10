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Emniyetten Türkiye'ye gönderileceği öne sürülen uyuşturucuya ilişkin açıklama

AA |  10 Ekim 2021 Pazar - 19:35 | Son Güncelleme : 10 10 2021 - 19:35

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Kolombiya'da ele geçirilen ve Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen 4 ton 900 kilogram kokaine ilişkin, Kolombiya adli makamlarına iletilen adli yardımlaşma talebinin henüz cevaplanmadığını duyurdu.


Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kolombiya'nın  Buenaventura Limanı'nda, Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen 4 ton 900 kilogram  kokain ele geçirilmesiyle ilgili Kolombiya narkotik birimi ile sıkı iş birliğinin  devam ettiği belirtildi.
 
"Ancak, Kolombiya adli makamlarına iletilen adli yardımlaşma talebimiz  henüz cevaplanmamıştır." ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"Bir hukuk devletinde hukukun kuralları geçerlidir. Ceza hukuku  dedikodu üzerine değil, delille hareket eder. Ülkemizde adli soruşturmalar  cumhuriyet savcılarımız tarafından yürütülmektedir. Yürütülen adli  soruşturmalardaki içerik ve iddiaların kamu davası açılmadan yetkisiz kişilerle  paylaşılması ve elde edilen bilgilerin açıklanması, 'masumiyetin korunması' ve  'soruşturmanın gizliliğinin ihlal edilmemesi' ilkelerine aykırı olacaktır.
 
Bu gerçekliğe rağmen aksini ima etmek, uyuşturucu mücadelesinde  hayatını çekinmeden feda etmeye hazır olan ve son yıllarda yaptığı operasyonlarla  ulusal ve uluslararası kamuoyu tarafından takdirle karşılanan birimlerimize ve  teşkilatlarımıza bühtandır, iftiradır."

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Emniyet Narkotik Kolombiya
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