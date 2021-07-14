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Emniyetten 15 Temmuz şehitlerinin anısına paylaşım

14 Temmuz 2021 Çarşamba - 22:15 | Son Güncelleme : 14 07 2021 - 22:15

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hedef alınan Özel Harekat Başkanlığı ve Havacılık Dairesi Başkanlığında şehit olan personelin ailelerinin yer aldığı bir video paylaştı.


EGM'nin Twitter hesabından "Milletin yazdığı diriliş destanı 5.  yılında. Ülkesi, milleti ve bayrağı için bir an bile düşünmeden göğsünü siper  eden kahramanların anısına…" başlığı ile paylaşılan 2 dakikalık videoda, şehit  ailelerinin duyguları ve düşünceleri aktarıldı.
 
"Dünya böyle bir ihanet görmedi" mesajı ile yayınlanan paylaşımda  darbe gecesi hainler tarafından tahrip edilen Özel Harekat Başkanlığı  tesislerinin yenilenen yapılarına da yer verildi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü 15 Temmuz
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