Emniyetteki arıza noterleri kitledi!

İstanbul'da birçok noterde 2 gündür araç satışı, passaport işlemleri yapılamıyor. Yurtdışı giriş çıkışlarında da sorun yaşanıldığını belirten yetkililer, durumun İstanbul Emniyetinin sitemiyle alakalı sorun olduğunu söylüyor.

Konuyla ilgili konuşan Türkiye noterler Birliği Başkanı Yunus Tutar, sorunun yaşanmadan önce günde ortalama 25 bin aracın satış işleminin yapıldığını söyledi.

Sorunun ilk kez yaşanmadığını belirten Tutar, "Yeri geldi mi internette de problemler oluyor. Ama şu anda sistemler açıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Pronet üzerinden işlemleri yürütüyor. Tabii ki bu süreçte beklemek vatandaşlarımızı rahatsız etti." dedi.

İstanbul'da ulaştığımız bazı noterlerin çalışanları ise, altyapı sistemlerinde yaşanan sıkıntıdan ötürü zorluk çektiklerini kaydetti.

Dün itibariyle sistemin düzeldiğini ve işlem almaya başladıklarını ifade eden noter yetkilileri, askıya alınan işlemlere öncelik verdiklerini aktardı.

Kaynak: Dünya