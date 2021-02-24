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Emniyet ve MİT'ten ortak DEAŞ operasyonu

24 Şubat 2021 Çarşamba - 10:25 | Son Güncelleme : 24 02 2021 - 10:25

Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in ortak operasyonuyla terör örgütü DEAŞ içinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlenen şüpheli yakalandı.


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