İstanbul ve Antalya'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ortak düzenlediği operasyonda silahlı eylem arayışında oldukları ve devletin gizli kalması gereken bilgilerini 'Siyasal veya Askeri Casusluk' amacıyla temin etme faaliyeti yürüttükleri belirtilen 6 şüpheli gözaltına alındı.
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Emniyet ve MİT'ten ortak 'casusluk' operasyonu
Ali Çağlar TINBEK-İSTANBUL (DHA) | 08 Ekim 2021 Cuma - 11:41 | Son Güncelleme : 08 10 2021 - 11:41