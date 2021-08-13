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Emniyet uyardı! Telefonunuza bu mesaj gelirse açmayın

AA |  13 Ağustos 2021 Cuma - 21:28 | Son Güncelleme : 13 08 2021 - 21:28

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), vatandaşları iletişim yoluyla dolandırıcılık suçuyla mücadele faaliyeti konusunda bilgilendirdi.


EGM'den yapılan açıklamada, iletişim yoluyla dolandırıcılık suçuyla  etkin mücadele kapsamında vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla suçun  farkındalığının artırılması ve yaşanabilecek mağduriyetlerin engellenmesi  amacıyla çalışmalar yapıldığı hatırlatıldı.
 
Suç önleme faaliyeti çerçevesinde Türkiye'deki tüm sabit ve GSM hat  abonelerine, iletişim yoluyla dolandırıcılık konusunda uyarı içeren dış arama  yöntemiyle ses kaydı ve kısa mesaj gönderildiği anımsatılan açıklamada, "EGM  merkez ve taşra birimlerini telefonla arayan vatandaşlarımızın konuyla ilgili  olarak İçişleri Bakanlığı ve EGM'nin böyle bir çalışması olmadığını düşünerek  şikayette bulundukları ve görevlilerimizce yapılan açıklamalara rağmen tereddüt  yaşadıkları görülmüştür." ifadesi kullanıldı.
 
Açıklamada, ayrıca bazı vatandaşların da internet ve sosyal paylaşım  sitelerinde yapılan aramaların dolandırıcılık amaçlı olduğu yönünde yorum  yaptıklarının tespit edildiği bildirilerek, şunlar kaydedildi:
 
"Vatandaşlarımızın kullandığı GSM ve sabit telefon hatlarına iletilen  sesli aramalar ve SMS'ler, iletişim yoluyla dolandırıcılık suçu kapsamında  vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi amacıyla yapılan bir faaliyet olup,  vatandaşlarımızın aksi yönde yapılan beyan ve açıklamalara itibar etmemeleri  hususu kamuoyuna önemle duyurulur."

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