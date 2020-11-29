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Emniyet uyardı! Telefonunuza bu mesaj geldiyse dikkat

29 Kasım 2020 Pazar - 13:26 | Son Güncelleme : 29 11 2020 - 13:26

Emniyet Genel Müdürlüğü, "sosyal destek ödemesi " görünümlü oltalama yöntemiyle dolandırıcılık amaçlı mesajlara karşı vatandaşları uyardı.


Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda vatandaşlar oltalama yöntemiyle yapılan dolandırıcılığa dikkat çekildi. Paylaşımda gelen mesajın görüntüsüne yer verilirken " Vatandaşlarımıza iletilen bu tip mesajlar, oltalama yöntemiyle dolandırıcılık amaçlıdır. Resmî kurumlar tarafından yapılan bilgilendirmeler dışında, bu tür paylaşımlara itibar edilmemelidir." uyarısı yer aldı.

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