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Emniyet uyardı! Sosyal medyada bunu görürseniz dikkat edin

08 Ağustos 2021 Pazar - 0:41 | Son Güncelleme : 08 08 2021 - 0:41

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, toplumun hassasiyet gösterdiği konuları kötüye kullanarak "yardım" adı altında haksız şekilde para isteyen dolandırıcılara itibar edilmemesi uyarısında bulundu.


Güvenli internet kullanımı için vatandaşlara rehberlik amacıyla  başlatılan SİBERAY programının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda,  "Toplumun hassasiyet gösterdiği konuları kötüye kullanarak 'yardım' adı altında  haksız şekilde sizden para talep eden dolandırıcılara itibar etmeyin, inanmayın,  sorgulayın." ifadesi kullanıldı.
 
"İyi niyetiniz suistimal edilmesin." uyarısında bulunulan paylaşımda,  şunlar kaydedildi:
 
 "Toplumu etkileyen olay ve konular üzerinden iyi niyet duyguları  istismar edilmeye çalışılabilir. Yardım toplama girişimlerinin altında  dolandırıcılık olma ihtimali yok sayılmamalı. Bağış veya yardım yapılmadan önce  kampanyanın yasal izinli olup olmadığı kontrol edilmeli. Yetkili kurum ve  kuruluşlarca yapılmayan duyurulara itibar edilmemeli."

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