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Bombalı eylem hazırlığındaki PKK'lı terörist 37 kilogram TNT ile Adana'da yakalandı

AA |  15 Ağustos 2020 Cumartesi - 21:17 | Son Güncelleme : 15 08 2020 - 21:53

İçişleri Bakanlığı, metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığındaki teröristin 37 kilogram TNT ile Adana'da yakalandığını bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör  örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik  çalışmalar kapsamında, Adana'nın Sarıçam ilçesi Çatalan Yolu Karaömerli Mahallesi  sınırları içerisinde şüpheli bir erkek şahsın patlayıcı malzemeyle eylem yapma  hazırlığı içerisinde olduğu bilgisi üzerine operasyon başlatıldı.
 
Operasyonda iki kişinin içinde bulunduğu şüpheli bir araç  durdurulurken, aracın arka tarafında siyah bir çanta bulunması üzerine olay  yerine uzman ekip çağırıldı. Arama sonucunda çantada, 20 kg patlayıcı madde (TNT)  bulundu.
 
Araç şöförünün sorgulamasında, teröristi otostop yaparken araca  aldığını beyan etmesi üzerine ekipler, teröristin araca bindiği yerde çalışma  başlattı. Bomba arama köpekleriyle yapılan çalışmada yol kenarında toprağa gömülü  vaziyette yaklaşık 17 kg patlayıcı madde (TNT) daha bulundu. Böylelikle yakalanan  terörist ile toplam 37 kg patlayıcı (TNT) ele geçirildi.
 
Bombalı eylem hazırlığındaki B.K. adlı teröristin, PKK-YPG'nin  metropollerde bombalı eylem yapan özel kuvvetler biriminde faaliyet gösterdiği  belirlendi.
 
Ayrıca, örgüt mensubunun tuttuğu evde yapılan aramada çok miktarda  döviz, altın ve sahte kimlik ele geçirildi.
 

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