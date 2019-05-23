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Emniyet'ten 'Kilink İstanbul'da' paylaşımı

23 Mayıs 2019 Perşembe - 10:21 | Son Güncelleme : 23 05 2019 - 10:24

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce (EGM) fantastik türündeki 1967 yapımı "Kilink İstanbul'da" isimli filmden bir sahne paylaşıldı.


EGM'nin sosyal medya hesaplarından her perşembe günü yapılan  "throwback thursday (tbt)" paylaşımlarına devam edildi.
 
Son paylaşımda, fantastik türündeki 1967 yapımı "Kilink İstanbul'da"  isimli filmden bir sahne yer aldı. "Kötü adam Kilink, Türk polisinden kaçamadı."  mesajıyla paylaşılan filmden kesitte, iskelet kostümü giyen Kilink karakterinin,  Türk polisinden kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandığı görülüyor.
 
Görüntülerde, etrafı polisler tarafından sarılınca silahını atarak  teslim olan Kilink'in "Bütün dünya polisini hatta Interpol'ü aldattığım halde  Türk polisi karşısında ilk defa yenilgiye uğradım." sözleri yer alıyor.
 
Sahne, gözaltına alınan Kilink'in emniyete götürülmesiyle sona eriyor.
 
 
İtalya'da 1965'te yayınlanmaya başlayan "Killing" adlı çizgi roman,  Türkiye'de büyük ilgi görmesi üzerine Yılmaz Atadeniz tarafından "Kilink  İstanbul'da" ismiyle beyaz perdeye uyarlanmıştı.
 
 

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