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Emniyet'ten işletmelere kritik uyarı!

AA |  01 Haziran 2021 Salı - 13:10 | Son Güncelleme : 01 06 2021 - 13:10

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, dünyada her yıl milyarlarca dolar zarara yol açan "ransomware" (fidyeci yazılım) saldırılarına karşı kurumsal yapılar ile işletmelere uyarılarda bulundu.


Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının güvenli internet kullanımı  için vatandaşlara rehberlik amacıyla başlattığı SİBERAY programının internet  sitesinden yapılan bilgilendirmede, zararlı yazılım türleri arasında en yaygın  olanlarından birisi olan fidye yazılımlarının (fidye virüsü) bulaştıkları  sistemlerde dosyalara erişimi engelleyerek kullanıcılardan fidye talep edilmesine  olanak sağladığına dikkat çekildi.
 
Uluslararası araştırma ve raporlarda, fidye yazılımı saldırılarının  büyük ölçüde dikkate alınması gerektiği ve saldırıların ciddi zararlar  verebildiği hususlarının birçok defa vurgulandığı belirtildi. Bu saldırıların maddi zararının gün geçtikçe arttığının kaydedildiği  bu raporlarda, saldırganların özellikle büyük fidyeler ödemeye gücü yeten kurum  ve kuruluşlar ile önemli şirketleri hedef almayı tercih ettiklerinin belirtildiği  ifade edildi.
 
Saldırılardan korunmak için neler yapılmalı?
 
SİBERAY programının internet adresinden, fidyeci yazılım  saldırılarının yoğun şekilde hedefi haline gelen kurumsal yapıların, saldırıları  önlemelerinde veya gerçekleşen saldırıların etkilerini en aza indirmelerinde yol  gösterici olabilecek ipuçlarına yer verildi: "Saldırılardan korunmak için bilişim altyapısı ağlarına uzaktan erişim  için çok faktörlü kimlik doğrulaması istenmeli. Oltalamala e-postalarının son  kullanıcılara ulaşmasını önlemek için güçlü spam filtreleri etkinleştirilmeli.  Tüm yazılımlar zamanında güncellenmeli. Saldırılardan korunmak için internet  trafiği filtrelenmeli. Risk tabanlı bir değerlendirme stratejisi kullanılmalı.  Özellikle uzak masaüstü bağlantısını kısıtlayarak, ağlar üzerinden kaynaklara  erişim sınırlandırılmalı. Düzenli veri yedekleme prosedürleri uygulanmalı.
 
Şüpheli durumlarda ise etkilenen sistem izole edilmeli. Cihazlar ağdan  ayrılmalı fakat kapatılmamalı. Sistemdeki diğer cihazları ağdan ayırıp kapatarak  etkilenmeleri önlenmeli. Sistemdeki yetkili kullanıcı bilgileri ve şifreleri  değiştirilmeli. Yedeklemelerin güvende olduğundan emin olunmalı. Mümkünse, kötü  amaçlı yazılım içermediğini kontrol etmek için yedekleme verileri bir virüsten  koruma programı ile taranmalı."

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