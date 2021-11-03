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Emniyet'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki asılsız paylaşımlarla ilgili açıklama

DHA |  03 Kasım 2021 Çarşamba - 14:28 | Son Güncelleme : 03 11 2021 - 15:16

Emniyet Genel Müdürlüğü, Twitter'da 'ölmüş' etiketi altında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret, tezvirat, onur ve saygınlığını rencide edici içeriklerin yanı sıra dezenformasyon ve manipülatif niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 30 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.


EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü hatırlatıldı. Sanal devriye faaliyetleri kapsamında, Twitter platformu üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kastedilerek #ölmüş etiketine rastlandığı belirtildi.
 
"30 ŞAHIS TESPİT EDİLDİ"
 
Açıklamada, "Bahse konu etiket altında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret, tezvirat, onur ve saygınlığını rencide edici içeriklerin yanı sıra dezenformasyon ve manipülatif niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 30 şahıs tespit edilmiş, haklarında gerekli yasal işlemler-çalışmalar başlatılmıştır. Yalan, mesnetsiz ve dezenformasyon ihtiva eden paylaşımlar hakkında gerekli çalışmalar yapılarak adli mercilere gönderilmektedir" denildi.
 

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