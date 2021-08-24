24 Ağustos 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.466 0.45 EURO 9,9070 0.02
USD 8,4220 0.02 ALTIN 488,490 -0.14
CANLI BORSA
TÜMÜ

Emniyet’te flaş değişiklik! Yerleri belli oldu

AA |  24 Ağustos 2021 Salı - 22:13 | Son Güncelleme : 24 08 2021 - 22:13

Son dakika haberi... İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 35 polis müdürü ve emniyet amiri başka illere tayin edilirken, 11 müdür ve emniyet amiri de başka illerden İstanbul'a atandı.


Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen atama listesi il emniyet müdürlüklerine bildirildi. Buna göre İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli 5 ikinci sınıf, 13 üçüncü sınıf, 6 dördüncü sınıf polis müdürü ile 11 emniyet amirinin tayini farklı illere çıktı.
 
Başka illerden ise 3 ikinci sınıf, 4 üçüncü sınıf, 1 dördüncü sınıf polis müdürü ile 3 emniyet amiri de İstanbul'a atandı.
 
İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hülya Şen'in Bilecik'e, Strateji Geliştirme Şube Müdürü Esma Zeyrek Şirin'in Mardin'e, Özel Güvenlik Şube Müdürü Osman Katipoğlu'nun Yalova'ya, Terörle Mücadele Şube Müdürü Gökhan Nazlım'ın Rize'ye, Güvenlik Şube Müdürü Fatih Tınaz'ın ise Balıkesir'e tayin olduğu öğrenildi.

ETİKETLER

İstanbul Emniyet Müdürlüğü polis emniyet amiri
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.