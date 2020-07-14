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Emniyet Genel Müdürlüğünden videolu "15 Temmuz" paylaşımı

14 Temmuz 2020 Salı - 21:40 | Son Güncelleme : 14 07 2020 - 21:40

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla videolu mesaj yayımladı.


EGM'nin Twitter hesabından paylaşılan görüntülerde, Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz 2016'da darbe girişimini yaşandığı gece  vatandaşları sokağa davet ettiği konuşmasından bazı kesitlere yer verildi.
 
Emniyet güçleri ve vatandaşların darbeye karşı direndiği görüntüler ve  darbecilerin "Polisleri vurun" ifadelerinin bulunduğu videolu mesajda şunlar  paylaşıldı:
 
"Sen vatan kahramanı, demokrasi şehidi. Yine bir tarih yazdın, dünya  bunun şahidi. 15 Temmuz Zaferinin 4"üncü yılında vatan ve bayrak için gözünü  kırpmadan şehadete yürüyen şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Cesaretleriyle o  geceyi ölümsüzleştiren gazilerimize de minnettarız."
 

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Emniyet Genel Müdürlüğü 15 Temmuz Milli Birlik Günü
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