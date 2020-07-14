Emniyet Genel Müdürlüğünden videolu "15 Temmuz" paylaşımı

Emniyet güçleri ve vatandaşların darbeye karşı direndiği görüntüler ve darbecilerin "Polisleri vurun" ifadelerinin bulunduğu videolu mesajda şunlar paylaşıldı:

"Sen vatan kahramanı, demokrasi şehidi. Yine bir tarih yazdın, dünya bunun şahidi. 15 Temmuz Zaferinin 4"üncü yılında vatan ve bayrak için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Cesaretleriyle o geceyi ölümsüzleştiren gazilerimize de minnettarız."