Emniyet Genel Müdürlüğünden Ekrem Dönmez açıklaması

Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'in polis memurları ile dün akşam yaşadığı kimlik gösterme tartışmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. Açıklamada, yasalara göre polisin görevini yerine getirirken kişilere kimliğini sorma hakkı olduğu ve gerçeğe aykırı beyanda bulunanların gözaltına alındığı belirtildi.

Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez, polis memurları ile dün akşam yaşadığı kimlik gösterme tartışmasının ardından gözaltına alındı. Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüler sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, “Görevli polislerimizin bir şahsa kimlik sorduğu esnada çekilen görüntülerin bazı sosyal medya platformlarında ve basın yayın mecralarında yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Bilindiği üzere 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nun 4/A maddesi ile Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği'nin 5. maddesince 'Polis, görevini yerine getirirken kişilere kimliğini sorabilir. Kimliği sorulan kişi de kimliğini ibraz etmek zorundadır. Kişilerin kimliğinin bulunmaması, kimliği hakkında açıklamada bulunmaktan kaçınması veya gerçeğe aykırı beyanda bulunması hallerinde kimliği belirlenene kadar kişi gözaltına alınır' hükümleri bulunmaktadır.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre polislerimizin mevzuata, terbiye ve nezaket kurallarına uygun olarak görevlerini ifa ettikleri, bir kişiye kimlik sormaları üzerine kişinin kimliğini ibraz etmeyip, kimliği hakkında da bilgi vermediği, görevli polislerimizin ısrarla kişiden kimliğini ibraz etmesini istedikleri, ancak tüm ısrarlara rağmen kişinin kimliğini ibraz etmediği ve kimliği hakkında bilgi vermediği görülmektedir” denildi.

Olayın devamında kimliğini göstermeyen Baro Başkanı Dönmez’in sağlık kontrollerinin ardından polis merkezine götürüldüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Burada kimlik tespiti yapılan şahsın Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez olduğu anlaşılmıştır. Olay yerinde ve sağlık kontrolü esnasında görevli polislerimizi tehdit eden ve görevlerini yapmasını engelleyen Ekrem Dönmez ile görevlilerimizin karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine cumhuriyet savcısının talimatıyla adli işlem başlatılmış olup, adı geçen hakkında 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 265. maddesince kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla direnme suçundan adli işlem yapılmıştır.