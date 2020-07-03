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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Semire Sibel Hürtaş açıklaması

AA |  03 Temmuz 2020 Cuma - 20:29 | Son Güncelleme : 03 07 2020 - 20:37

EGM, bugün baro başkanlarının Meclis önünde bekleyişini takip eden Semire Sibel Hürtaş isimli gazetecinin gözaltına alınması ve gözaltındayken polis tarafından kötü muameleye uğradığı iddiaları üzerine yazılı açıklama yaptı.


Barolarla ilgili TBMM Adalet Komisyonunda görüşülmeye başlanan kanun  teklifini baro başkanları ile Meclis önünde takip eden bir gazetecinin sosyal  mesafe kuralına uyması konusunda görevli polisler tarafından uyarıldığı  belirtilen açıklamada, "Polisimizin tüm uyarılarına rağmen sosyal mesafe kuralını  ihlal etmesi sonucu ceza yazılmak üzere kendisinden kimliği talep edilmiştir.  Kimliğini vermemek için direnen gazeteci görevli polislerimiz tarafından  gözaltına alınarak işlem yapılmak üzere polis merkezine götürülmüştür." denildi.
 
Gazeteci hakkında "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan adli  işlem ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre "Sosyal mesafe izolasyon kurallarına  uymamaktan" dolayı idari işlem uygulandığı ifade edilen açıklamada, şunlar  kaydedildi:
 
 "Polisimiz tarafından gözaltında bulunduğu süre zarfında iddia  edildiği gibi kendisine herhangi bir kötü muamelede bulunulmamıştır. Şahsın  sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı isnatlar tamamen asılsız ve iftiradır.  Gece gündüz, canla başla, büyük bir özveriyle milletimize hizmet eden Polis  Teşkilatımıza yönelik bu ve buna benzer asılsız ve karalayıcı söylemlerde  bulunarak polisimizle ilgili toplum üzerinde olumsuz algı oluşturmaya çalışan  şahıs veya şahıslara itibar edilmemelidir."
 
  
 

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Emniyet Genel Müdürlüğü Semire Sibel Hürtaş açıklama
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