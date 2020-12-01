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EGM'den, İmamoğlu'na 'suikast girişimi' haberlerine yalanlama

DHA |  01 Aralık 2020 Salı - 22:18 | Son Güncelleme : 01 12 2020 - 22:39

Emniyet Genel Müdürlüğü "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanması söz konusu değildir" açıklaması yaptı.


Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi veya bir suikastçinin yakalanması şeklindeki bilgilerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.EGM'den yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan 'Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast emri verilen DEAŞ militanları yakalandı' haberleriyle ilgili, "Dönem dönem kamu görevlilerine, devlet büyüklerine, korumaya tabi şahıslara, görevleri nedeniyle veya kamunun gündeminde olan sansasyon yaratabilecek kişi, kurum ve yerlere yönelik bu tür duyumlar ve ihbarlar gelmektedir. Bu duyumlar veya ihbarlar ilgili kişiler ile paylaşılır ve bunların her biri bilgilendirilir. Bu konuda birimlerimiz tarafından gerekli tedbirler alınır. Haberde yer aldığı şekilde bir suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanması söz konusu değildir" denildi. 
Açıklamada ayrıca, PKK/PYD, DEAŞ, FETÖ ve DHKP-C dahil olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik çalışmaların vatandaşların huzuru ve ülkenin güvenliği için kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla devam ettiği vurgulandı. 
 
 
 
 
 

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Ekrem İmamoğlu Emniyet Genel Müdürlüğü İstanbul
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