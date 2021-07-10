10 Temmuz 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.378 0.39 EURO 10,2990 -0.17
USD 8,6550 -0.43 ALTIN 503,330 -0.14
CANLI BORSA
TÜMÜ

Emniyet "bayram harçlığı" paylaşımlarına karşı uyardı

AA |  10 Temmuz 2021 Cumartesi - 0:40 | Son Güncelleme : 10 07 2021 - 0:40

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medya sitelerinde "E-Devlet üzerinden bayram harçlığı başvurusu" ifadesinin yer aldığı asılsız paylaşımlara karşı vatandaşı uyardı.


Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının güvenli internet kullanımı için vatandaşlara rehberlik amacıyla başlattığı SİBERAY programının Twitter hesabından yapılan uyarıda, vatandaşlardan sosyal medyada "E-Devlet üzerinden bayram harçlığı başvurusu" ifadesinin bulunduğu ciddiyetsiz ve asılsız paylaşımlara itibar etmemeleri istendi.
 
SİBERAY'ın paylaşımında, "Bu tür içerikleri kendi hesaplarımızdan paylaşarak dezenformasyona alet olmayalım. Kamu hizmeti sağlanan elektronik ortamları bilgi kirliliğinden uzak tutalım." ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER

Emniyet Genel Müdürlüğü E-Devlet sosyal medya
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.