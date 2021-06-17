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Emniyet 2021 Yılı Terfi Değerlendirme sonuçları açıklandı!

17 Haziran 2021 Perşembe - 14:17 | Son Güncelleme : 17 06 2021 - 14:17

Emniyet Genel Müdürlüğü yüksek ve merkez değerlendirme kurullarının emniyet teşkilatı amir sınıfı personelin 2021 yılına ilişkin terfi değerlendirmeleri sonuçlandı.


Emniyet teşkilatında amir ve müdürlerin rütbe terfileri ile emekli olacak amir ve müdürlerin durumlarını değerlendirmek için mevzuat gereği her yıl mayısta toplanması gereken yüksek değerlendirme kurulu, ilk toplantısını mayıs ayında yapmıştı.
 
Geçtiğimiz hafta, 2021 yılı terfileri ve emeklilikleri ile emekli edildikten sonra mahkeme kararıyla mesleğe dönme hakkı elde eden personelin durumu değerlendirmeye başlanmıştı.
 
Emniyet Genel Müdürü başkanlığındaki kurul, terfi sonuçlarını açıkladı.
 
Rütbe bekleyen emniyet personeli terfi sonuçlarına kurum içi portal olan personel bilgi sistemine (PBS) giriş yaparak sonuçları öğrenebilecek.
 

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