Emmy ödüllü oyuncu Michael Constantine hayatını kaybetti!

Emmy ödüllü oyuncu Michael Constantine, 31 Ağustos'ta Reading, Pennsylvania’daki evinde öldü. 94 yaşındaki Costantine’in doğal nedenlerden öldüğü belirtildi.
Kariyerine Broadway’de başlayan Costantine, daha sonra televizyona geçerek, “My Favorite Martian”, “The Twilight Zone”, “Bonanza”, “Hogan’s Heroes”, “The Dick Van Dyke Show” ve “The Fugitive” gibi dizilerde rol aldı. Oyuncu, “Room 222” dizisindeki rolüyle 1970’te En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Emmy kazandı.
Costantine’in sinema filmleri arasında “My Big Fat Greek Wedding”, “Thinner”, “Juror”, “The Reivers”,” The Hustler” ve “The North Avenue Irregulars" gibi yapımlar yer alıyor.