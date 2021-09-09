09 Eylül 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.438 0.29 EURO 10,0360 0.19
USD 8,4680 0.06 ALTIN 488,610 0.38
CANLI BORSA
TÜMÜ

Emmy ödüllü oyuncu Michael Constantine hayatını kaybetti!

09 Eylül 2021 Perşembe - 10:52 | Son Güncelleme : 09 09 2021 - 10:52

Oyuncu Michael Constantine, 94 yaşında hayata veda etti. Constantine, "Room 222" dizisindeki rolüyle 1970'te En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Emmy Ödülü kazanmıştı.


Emmy ödüllü oyuncu Michael Constantine, 31 Ağustos'ta Reading, Pennsylvania’daki evinde öldü. 94 yaşındaki Costantine’in doğal nedenlerden öldüğü belirtildi. 
 
Kariyerine Broadway’de başlayan Costantine, daha sonra televizyona geçerek,  “My Favorite Martian”, “The Twilight Zone”, “Bonanza”, “Hogan’s Heroes”, “The Dick Van Dyke Show” ve “The Fugitive” gibi dizilerde rol aldı. Oyuncu, “Room 222” dizisindeki rolüyle 1970’te En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Emmy kazandı.
 
Costantine’in sinema filmleri arasında “My Big Fat Greek Wedding”, “Thinner”, “Juror”,  “The Reivers”,” The Hustler” ve “The North Avenue Irregulars" gibi yapımlar yer alıyor. 

ETİKETLER

emmy ödüllü michael constantine hayatını kaybetti Emmy Ödüllü
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.