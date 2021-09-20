Emmy ödülleri kazananlar 2021! İşte en iyiler…

İngiliz kraliyet ailesini anlatan The Crown dizinin yaratıcısı ve yazarı Peter Morgan, yönetmeni Jessica Hobbs, iki başrol oyuncusu; kadınlarda Kraliçe II. Elizabeth'in orta yaş dönemini canlandıran Olivia Colman, erkeklerde ise Prens Charles'ı canlandıran Josh O'Connor ve iki yardımcı oyuncusu; kadınlarda İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher'ı canlandıran Gillian Anderson ve erkeklerde Prens Philip'i canlandıran Tobias Menzies ödül kazandı.
İşte adaylar ve kazananlar:
En iyi dram dizisi
En iyi mini dizi
En iyi komedi dizisi
Dram dizilerinde en iyi erkek oyuncu
Dram dizilerinde en iyi kadın oyuncu
Dram dizilerinde en iyi yardımcı erkek oyuncu
Dram dizilerinde en iyi yardımcı kadın oyuncu
Mini dizi veya film dalında en iyi erkek oyuncu
Mini dizi veya film dalında en iyi kadın oyuncu
Mini dizi veya film dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu
Mini dizi veya film dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu
Komedi dizilerinde en iyi erkek oyuncu
Komedi dizilerinde en iyi kadın oyuncu
Komedi dizilerinde en iyi yardımcı erkek oyuncu
Komedi dizilerinde en iyi yardımcı kadın oyuncu
En iyi reality yarışma programı
En iyi talk şov serisi
En iyi skeç serisi
En iyi özel talk şov
En iyi komedi dizisi yazarı
En iyi dram dizisi yazarı
En iyi mini dizi ya da film yazarı
Komedi dizisi dalında en iyi yönetmen
Dram dizisi dalında en iyi yönetmen
Mini dizi dalında en iyi yönetmen