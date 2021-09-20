Emmy ödülleri kazananlar 2021! İşte en iyiler…

Koronavirüs salgını sebebiyle geçen yıl video konferans yöntemiyle gerçekleşen Emmy Ödülleri’nin 73. Los Angeles’te yapılan ödül töreni ile sahiplerini buldu. Törene Netflix yapımı "The Crown" ve "The Queen's Gambit" ile komedi dalında Apple TV yapımı "Ted Lasso" damgasını vurdu. İşte 2021 Emmy Ödülleri kazananları…

İngiliz kraliyet ailesini anlatan The Crown dizinin yaratıcısı ve yazarı Peter Morgan, yönetmeni Jessica Hobbs, iki başrol oyuncusu; kadınlarda Kraliçe II. Elizabeth'in orta yaş dönemini canlandıran Olivia Colman, erkeklerde ise Prens Charles'ı canlandıran Josh O'Connor ve iki yardımcı oyuncusu; kadınlarda İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher'ı canlandıran Gillian Anderson ve erkeklerde Prens Philip'i canlandıran Tobias Menzies ödül kazandı.

İşte adaylar ve kazananlar:

En iyi dram dizisi

En iyi mini dizi

En iyi komedi dizisi

Dram dizilerinde en iyi erkek oyuncu

Dram dizilerinde en iyi kadın oyuncu

Dram dizilerinde en iyi yardımcı erkek oyuncu

Dram dizilerinde en iyi yardımcı kadın oyuncu

Mini dizi veya film dalında en iyi erkek oyuncu

Mini dizi veya film dalında en iyi kadın oyuncu

Mini dizi veya film dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu

Mini dizi veya film dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu

Komedi dizilerinde en iyi erkek oyuncu

Komedi dizilerinde en iyi kadın oyuncu

Komedi dizilerinde en iyi yardımcı erkek oyuncu

Komedi dizilerinde en iyi yardımcı kadın oyuncu

En iyi reality yarışma programı

En iyi talk şov serisi

En iyi skeç serisi

En iyi özel talk şov

En iyi komedi dizisi yazarı

En iyi dram dizisi yazarı

En iyi mini dizi ya da film yazarı

Komedi dizisi dalında en iyi yönetmen

Dram dizisi dalında en iyi yönetmen

Mini dizi dalında en iyi yönetmen