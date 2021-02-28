İngiliz oyuncu Emma Watson ile ilgili son dönemde çıkan ‘Oyunculuğu bırakıyor’ iddiaları, geçtiğimiz günlerde Twitter’ı salladı. Gündeme oturan konu üzerine 30 yaşındaki yıldız bir açıklama yapmazken, menajeri aktrisin yeni projelerde yer almak istemediğini dile getirdi. Sevgilisi Leo Robinton ile pandemi sürecini geçiren Watson’ın aile kurmak istediği iddiaları da konuşulanlar arasında...
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Emma Watson oyunculuğu mu bırakıyor?
28 Şubat 2021 Pazar - 17:36 | Son Güncelleme : 28 02 2021 - 17:36