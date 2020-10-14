Bir dönem sonra eriyor. Artık isteyen herkes emlakçılık yapamayacak. Evini satmak ya da kiralamak isteyenler bunu kendisi yapamayacak. Emlakçılara yetki belgesi zorunluluğu getiriliyor. Bu belgeyi almayan emlak alım satımı yapamayacak. Bakan Pekcan yaptığı açıklamada "Yetki belgesi almadan emlakçılık yapılamayacak, belgesi olmayan işletmeler ilan sitelerine üye olamayacak." diye konuştu.

Emlak sektöründe mağduriyetleri ve kayıt dışılığı bitirecek yeni bir dönem başlıyor. Düzenleme, emlak sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin taşıması gereken şartları belirliyor ve yetki belgesi şartı getiriyor. Bu düzenleme, internetteki sahte ilanları da ortadan kaldıracak. Bir taşınmaz için birden fazla ilan verilmesinin de önüne geçilmiş olacak.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, taşınmaz ticareti düzenlemesi ile ilgili, "Yetki belgesi almadan emlakçılık yapılamayacak, belgesi olmayan işletmeler ilan sitelerine üye olamayacak." ifadelerini kullandı.

Pekcan, emlakçılık düzenlemesiyle hizmet kalitesinin artırılmasını, haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını, kayıt dışılığın önlenmesini amaçladıklarını kaydetti.

EMLAKÇI YETKİ BELGESİ NASIL ALINIR?

Yetki belgesi, Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi (TTBS) üzerinden veriliyor. Başvuru sırasında yetki belgesi verilmesinde aranan şartların taşındığını gösteren belgeler de isteniyor. Başvuru tarihinden itibaren 7 gün içinde yerinde tespit yapılıyor. Denetim sonrasında şartları karşılayan işletmelere, 10 gün içinde belgesi veriliyor.