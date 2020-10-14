Emlak sektöründe mağduriyetleri ve kayıt dışılığı bitirecek yeni bir dönem başlıyor. Düzenleme, emlak sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin taşıması gereken şartları belirliyor ve yetki belgesi şartı getiriyor. Bu düzenleme, internetteki sahte ilanları da ortadan kaldıracak. Bir taşınmaz için birden fazla ilan verilmesinin de önüne geçilmiş olacak.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, taşınmaz ticareti düzenlemesi ile ilgili, "Yetki belgesi almadan emlakçılık yapılamayacak, belgesi olmayan işletmeler ilan sitelerine üye olamayacak." ifadelerini kullandı.
Pekcan, emlakçılık düzenlemesiyle hizmet kalitesinin artırılmasını, haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını, kayıt dışılığın önlenmesini amaçladıklarını kaydetti.
EMLAKÇI YETKİ BELGESİ NASIL ALINIR?
Yetki belgesi, Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi (TTBS) üzerinden veriliyor. Başvuru sırasında yetki belgesi verilmesinde aranan şartların taşındığını gösteren belgeler de isteniyor. Başvuru tarihinden itibaren 7 gün içinde yerinde tespit yapılıyor. Denetim sonrasında şartları karşılayan işletmelere, 10 gün içinde belgesi veriliyor.
EMLAKÇI YETKİ BELGESİ 5 YIL GEÇERLİ
Yetki belgesi, her bir işletme için ayrı ayrı düzenleniyor ve devredilemiyor. Bir işletmede birden fazla kişi emlakçılık yapıyorsa işletme adına yalnızca bir yetki belgesi düzenleniyor. Geçerlilik süresi 5 yıl olan belgenin işletmenin herkes tarafından kolaylıkla görülebilen bir yerine asılması gerekiyor.