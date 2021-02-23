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Emlakçılıkta yeni dönem! Artık zorunlu, ev alan da ev satan da...

23 Şubat 2021 Salı - 15:10 | Son Güncelleme : 23 02 2021 - 15:57

Bakanlık harekete geçti! Artık yapılamayacak. Düzenleme uzun süredir gündemdeydi. Uygulama başladı. Ev alacak ya da evini satacak herkesi yakından ilgilendiriyor. Yeni düzenleme ile birlikte yetkisi olmayanlar yapamayacak. Yapanlar karapara aklama suçundan ceza alacak. Korsan emlakçılara büyük darbe! Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı önemli bir karar aldı. Belgesi olmadan faaliyet gösterenler yakalanırsa karaparanın aklanması, vergi kaçakçılığı ve terörizmin finansmanı kapsamında Mali Şube tarafından takip edilecek. Peki, Emlakçı yetki belgesi sorgulama nereden yapılır? Korsan emlakçı nereye şikayet edilecek? İşte detaylar...


Artık korsan emlakçılara göz açtırılmayacak. Yetki belgesi olmayan emlakçılar ile ilgili önemli bir karar alındı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’ndan 18 Şubat’ta aldığı karara göre ihbarlar Ticaret Bakanlığı’nın yanı sıra artık Hazine ve Maliye Bakanlığı’na da iletilecek. Böylelikle yetki belgesiz emlakçılık faaliyetleri karaparanın aklanması, vergi kaçakçılığı ve terörizmin finansmanı kapsamında Mali Şube tarafından takip edilecek.
 
Bir emlakçının yetki belgesinin olup olmadığını öğrenmek isteyenler Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden sorgulama yapabilirken belgesi olmadan faaliyet gösteren işletmeleri ihbar da edebiliyor. 
 
EMLAKÇINIZI ARAŞTIRIN!
 
Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi’ndeki geliştirmelerin devam ettiğini belirten Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan “Emlakçıların yetki belgesinin olup olmadığını Ttbs.gtb.gov.tr adresinden öğrenebilecekler.  Bu bilgi sistemi üzerinden emlak işletmelerinin yetki belgeleri sorgulanabiliyor. Yine bu sistem üzerinden vatandaşlar, şikâyette bulunabilir. Bunun yanı sıra yetki belgesi olmadan emlakçılık faaliyetinde bulunan gerçek veya tüzel kişilerin ihbar edilmesi amacı ile ihbar hattı sistemi devreye alındı. Tüketiciler ve yetki belgeli emlak işletmeleri bu sistemi kullanarak ihbar bildiriminde bulunabilirler” dedi. 
 
‘VERGİ KAÇAKÇILIĞI, KARAPARA, TERÖRİZM’
 
Yeni çıkan karar hakkında bilgi veren Akdoğan, “Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’ndan 18 Şubat’ta gelen karara göre Ticaret Bakanlığı’nın yanı sıra yetki belgesiz emlakçılık faaliyetleri karaparanın aklanması, vergi kaçakçılığı ve terörizmin finansmanı kapsamında Mali Şube tarafından takip edilecek. Bu karar olayın ciddiyetini gösteriyor. Tüketicilere tavsiyemiz yetki belgesi olmayan emlak işletmeleri ile çalışmamaları. Çünkü yetki belgesi sahibi olan işletmelerin tüketicilere ve Bakanlığa karşı yükümlülükleri var. Diğerlerinin olmadığı için çok ciddi sorunlar yaşayabilirsiniz” diye konuştu.
 
PORTALLARI UYARIYORUZ
 
Yetki belgesi olmaması rağmen üye yapmaya ve ilan girişine izin veren portallarına yönelik olarak yaptırımlar isteyeceklerini belirten Akdoğan,  “Bizler Bakanımızın ifade ettiği ve yönetmelikte geçen yetki belgesi olmayan işletmelerinin ilan verememesini istiyoruz. Lakin bu konuda ayak sürten, ilan girişlerine hatta üyeliklere farklı şekilde izin veren portallara yaptırımlar getirilmesi için tüm gücümüzle mücadeleye edeceğiz” ifadeni kullandı.
 
 

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