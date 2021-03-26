Emlakçılıkta yeni dönem! Artık yapılamayacak, ev alan ve ev satanlar...

Bakanlık harekete geçti ve açıklama geldi. Artık yapılamayacak. Uygulama uzun süredir gündemdeydi. Yeni düzenlemede geri sayım başladı. Ev alacak ya da evini satacak herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Son tarih 31 Mart'a kadar uzatılmıştı. Yetkisi olmayanlar artık yapamayacak. Yapanlara ise yakalanmaları halinde ceza uygulanacak ve cezalar 10 katına kadar çıkabilecek. Emlakçılar için bakanlıktan maille 'yetki belgesi başvuru' uyarısı geldi. Eğer son tarihe kadar başvuru yapılmazsa 1 Nisan'dan itibaren emlakçılık yapılamayacak. İhbar için şikayet hattı da kuruldu.

Yetki belgesi olmayan emlakçılar ile ilgili önemli bir karar alındı. Emlak sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin taşıması gereken şartlar 5 Haziran 2018'de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiş ve gayrimenkul alım satım ve kiralama işiyle uğraşanlara yönelik yetki belgesi şartı getirilmişti.

Emlakçılık işiyle uğraşanlar için lise mezuniyeti ve staj, ofisler için ise m2 şartı gibi çok sayıda düzenlemenin yer aldığı uygulamanın hayata geçmesi için belirlenen tarih ise son olarak 31 Mart 2021'e kadar uzatılmıştı. Emlakçıları yakından ilgilendiren düzenleme için tanınan sürede geri sayım başladı.

31 MART'TA SONA ERİYOR

31 Mart tarihine kadar yetki belgesi başvurusunda bulunmayan işletmeler, müktesep haklardan (5 Haziran 2018 öncesinde bu işle kayıtlı olarak uğraşanlarda mezuniyet, ofiste m2 vs gibi şartlar aranmıyor) faydalanamayacak.

Başvuru yapmayan vergi ve oda kayıtlı emlakçılar bu tarihten sonra staj, sigortalı olma, mesleki deneyim kursu, mesleki yeterlilik belgesi, lise mezunu olma gibi şartların tamamını yerine getirmek zorunda olacak.

26 BİN BAŞVURU OLDU

Türkiye genelinde tahmini olarak 50 bine yakın kayıtlı emlakçı bulunuyor. Bu rakamın yanı sıra emlakçılık işini kayıt dışı yapanların sayısı ise yüz binlerle ifade ediliyor. Yetki belgesi için tanınan süre 31 Mart'ta dolacakken, yönetmelik kapsamında yetki belgesi alan işletme sayısının ise 26 bin civarında olduğu kaydediliyor.

TAPUDA İŞLEM YAPAMAYACAK, İLAN GİREMEYECEK

Düzenleme kapsamında yetki belgesi olmadan emlakçılık yapanlara tapuda işlem yasağı gelirken, söz konusu kişilerin belgesiz olarak internet sitelerine de ilan girişi yapmasının önüne geçiliyor. İnternet portallarına sahibinden olarak gayrimenkul ilanı girilmesi halinde ise ilanı giren kişiden vekalet veya tapu isteniyor.

CEZALAR 10 KATINA ÇIKABİLECEK

Yetki belgesiz kayıt dışı olarak emlakçılık yapmayı sürdürenlere yakalanmaları halinde cezai işlem uygulanacak. Ceza oranları ise, 3 bin TL'den başlayıp işlemin türüne göre 10 bin TL'ye kadar çıkacak ve ilgili bakanlık bu cezaları 10 katına kadar uygulamakla da yetkili olacak.

ÜÇ KOLDAN SIKI DENETİM

Emlakçılara yönelik 1 Nisan'da başlayacak yeni döneme ilişkin yenisafak.com'a konuşan İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, Ticaret Bakanlığı bünyesinde ihbar hattının kurulduğunu belirterek, söz konusu tarih itibariyle bakanlık yetkililerinin, belediyelerin ve ilgili odaları sahaya inerek denetimlere başlayacağını ve belgesi olmayan işletmelerin artık bu işi yapamayacağını kaydetti.

Yetki belgesi olmadan emlakçılık işi yapanlara yönelik MASAK'ın da devrede olduğuna dikkat çeken Aşa, konuyla ilgili önemli bir gelişmeyi de paylaştı.

İNCELEME BAŞLATILACAK

Aşa, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK'tan Türkiye Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu'na 'Yetki Belgesi Olmadan Ticari Faaliyet Yürüten İşletmeler' başlıklı bir genelge geldiğini ve bu genelge ile 31 Mart sonrası belgesiz olarak emlakçılık yapanların https://ttbs.gtb.gov.tr/ adresi üzerinden ihbar edilmesinin istendiğini, söz konusu kişilere yönelik ise kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele kapsamında inceleme yürütülebileceğine ilişkin uyarıda bulunulduğuna dikkat çekti.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) yetki belgesi bulunan emlakçılara da bir mail atarak yükümlülüklerin yerine getirilmesi noktasında uyarıda bulundu.