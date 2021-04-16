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Emlakçılarla ilgili flaş karar! Diploması olmayan yapamayacak

16 Nisan 2021 Cuma - 13:10 | Son Güncelleme : 16 04 2021 - 13:10

Taşınmaz ticaretinde emlak işletmesine yetki belgesi verilebilmesi için işletme sahibinin en az ilköğretim mezunu olması gerekecek. Söz konusu belgenin verilmesi için daha önce en az lise mezunu olma şartı aranıyordu.


Ticaret Bakanlığının "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe  girdi.
 
Buna göre, ilgili işletmeye yetki belgesi verilebilmesi için işletme  sahibinin en az ilköğretim mezunu olması şartı aranacak. Söz konusu belgenin  verilmesi için daha önce en az lise mezunu olma şartı aranıyordu.
 
Yetki belgesi başvurusunun yapıldığı tarihten önceki son 5 yıl içinde  ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunlarının en az 6 ay, bunların dışında  kalanların ise en az 12 ay emlak danışmanlığı veya sorumlu emlak danışmanlığı  yapmaları gerekecek.
 
14 Ekim 2020 itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya  kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan emlak işletmelerinin gerçek  kişi işletmesi olması halinde o tarihteki işletme sahibi, tüzel kişi işletmesi  veya şube olması halinde o tarihte taşınmaz ticareti faaliyetlerini yürüten  yetkili temsilcilerinden biri tarafından yapılan yetki belgesi başvurularında  ilköğretim mezuniyeti şartı aranmayacak. Söz konusu tarih daha önce 5 Haziran  2018 olarak belirlenmişti.
 
Emlak işletmelerinin sorumlu emlak danışmanlarına tanınan mesleki  yeterlilik belgesi, mesleki eğitim ve mesleki deneyim şartlarına yönelik  muafiyetlerden yararlanma süresi de 31 Temmuz'a uzatıldı.
 
14 Ekim 2020 itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya  kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan emlak işletmeleri adına sorumlu  emlak danışmanlarınca 31 Temmuz'a kadar yapılan yetki belgesi başvurularında  mesleki eğitim şartı aranmaksızın yetki belgesi verilecek, söz konusu şartı haiz  olunduğunu gösteren belge 31 Aralık'a kadar Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi'ne  aktarılacak veya ticaret il müdürlüğüne teslim edilecek.
 
Söz konusu tarihten sonra işletmelerde emlak danışmanı olarak  çalışacakların adli sicil şartını haiz olmaları gerekecek.

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