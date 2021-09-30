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Emlakçı, iş yerindeki silahlı saldırıda öldü

DHA |  30 Eylül 2021 Perşembe - 12:59 | Son Güncelleme : 30 09 2021 - 12:59

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde emlakçılık yapan Halil Taçer (51), iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.


Olay, Yenişehir Mahallesinde meydana geldi. Emlakçılık yapan Halil Taçer, iş yerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Taçer, vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içeresinde yere yığılırken, saldırgan kaçtı. Silah seslerini duyanların çağrısıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin hastaneye götürdüğü Halil Taçer yaşamını yitirdi. Polis, cinayeti işleyen şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
 

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