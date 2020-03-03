Emlak vergisinde yeni dönem! Ve başladı, sınır 5 bin 400 lira...

Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. Vergi sistemindeki değişiklik sonrası ilk beyanlar bu ay verilecek. Emlak vergisinde yeni dönem başladı. 2019’da; yıl içinde toplam 5 bin 400 liraya kadar konut kirası elde edenler beyanname vermeyecek. Dolayısıyla vergi de ödemeyecekler. İstisna tutarının (5 bin 400 lira) üstünde konut kira geliri olanlar mart ayı içinde beyanname verecek.