Gazetevatan.com » Ekonomi » Emlak vergisinde yeni dönem! Ve başladı, sınır 5 bin 400 lira...
Emlak vergisinde yeni dönem! Ve başladı, sınır 5 bin 400 lira...
Her yıl; konut kira geliri için yararlanılabilecek istisna tutarı güncelleniyor. İşyeri kira geliri için de beyanname verme sınırı yine her yıl için güncelleniyor. Ve bu tutarlar beyanname veren yaklaşık iki milyon kişiyi ilgilendiriyor.Ayrıca yasa değişiklikleri de vergi hesaplamalarını değiştirebiliyor. Nitekim 7194 sayılı yasa geçtiğimiz yılın son ayında (9 Aralık’ta) Resmi Gazete’de yayımlanmasına rağmen, 2019 kira gelirlerinin beyanı için de geçerli hale geldi. Peki kim ne kadar ödeyecek. Sınır ne kadar? Masrafların hangisi vergiden düşülüyor?
Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. Vergi sistemindeki değişiklik sonrası ilk beyanlar bu ay verilecek. Emlak vergisinde yeni dönem başladı. 2019’da; yıl içinde toplam 5 bin 400 liraya kadar konut kirası elde edenler beyanname vermeyecek. Dolayısıyla vergi de ödemeyecekler. İstisna tutarının (5 bin 400 lira) üstünde konut kira geliri olanlar mart ayı içinde beyanname verecek.