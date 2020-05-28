Emlak vergisi sorgulama ve ödeme 2020 - Belediye emlak vergisi ödeme tarihi ne zaman? Emlak vergisi nasıl ödenir?

Emlak vergisi son ödeme tarihi yaklaşıyor. Belediyelerin tahsis ettiği bina, arsa ve araziler için ödenen emlak verisinin ilk taksit günü doluyor. Verginin ödenmemesi durumunda her ay için 1.6 oranında faiz işlenir. Peki, emlak vergisi son ödeme tarihi ne zaman? Emlak vergisi nasıl ödenir? İşte Emlak vergisi sorgulama ve ödeme 2020 hakkında merak edilenler…

Konut, işyeri, arsa, dükkân ve tarla gibi taşınmaz malları olan kişilerin ödediği emlak vergisi ödemelerinde son gün yaklaşıyor. Yılda 2 kez tahsis edilen emlak vergileri, geliri olmadığını beyan edenler, sadece sosyal güvenlik kurumlarından aylık alanlar, gaziler, engelliler, şehit dul ve yetimlerin brüt 200 metrekareyi geçmemek şartıyla sahip oldukları evler ödenmiyor. Peki, Belediye emlak vergisi ödeme tarihi ne zaman? Emlak vergisi nasıl ödenir?

EMLAK VERGİSİ SON ÖDEME GÜNÜ

Türkiye sınırları içerisinde konut, işyeri, arsa, dükkân ve tarla gibi taşınmaz mallar için ödenen emlak vergisi son ödeme tarihi 1 Haziran.

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Emlak vergilerinin ilgili belediyeye bizzat gidilerek ödeniyor. Emlak Vergileri Belediyelerin banka hesap numaralarına EFT veya havale yoluyla da ödenebiliyor. Bazı belediyelerin internet siteleri üzerinden vergi ödeme ve borç sorgusu da yapılabiliyor. Yeni tip corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde, bazı belediyeler de vergi mükelleflerinin emlak vergilerini evlerinde tahsil etmeye başladı.

EMLAK VERGİSİ ÖDEMELERİ ERTELENİR Mİ?

Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ödemelerini yapmak isteyenler ve corona virüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında erteleme olup olmayacağını merak ediyor. Belediyeler tarafından tahsil edilen emlak vergileri ödemeleri bu tarihe kadar ertelenmedi. Emlak vergisi ödemelerinin devam ediyor olması nedeniyle erteleme kararının çıkması beklenmiyor.

EMLAK VERGİSİ GEÇİKME ZAMMI

Emlak Vergisi süresi içinde ödenmezse, her ay için yüzde 2 oranında gecikme zammı uygulanıyor. Mayıs sonuna kadar ödenmesi gereken ilk taksiti ödemediyseniz gecikme zammıyla birlikte iki taksiti ödeyebilirsiniz.