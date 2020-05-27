Emlak Vergisi ödemelerinde son günler! Emlak Vergisi ödemeleri son ödeme tarihi ne zaman? Emlak Vergisi nasıl ödenir?

Emlak Vergisi ödemelerinde son günlere girildi. Belediyeler tarafından bina, arazi ve arsalar için tahsil edilen Emlak Vergisi'nin ilk taksit ödemeleri için süre doluyor. Peki, Emlak Vergisi ödemeleri son ödeme tarihi ne zaman? Emlak Vergisi nasıl ödenir? İşte Emlak Vergisi ödemeleri hakkındaki detaylar...

Türkiye sınırları içerisinde konut , işyeri, arsa, dükkan ve tarla gibi taşınmaz malları olanları yakından ilgilendiren emlak vergisi ödemelerinde son günlere girildi. Emlak vergileri yılda iki eşit taksitle tahsil ediliyor. Emlak Vergisi ödemeleri ilk taksit mart, nisan ve mayısta, ikinci taksit ise kasım ayında belediyelere ödeniyor. Peki, Emlak Vergisi ödemeleri son ödeme tarihi ne zaman? Emlak Vergisi nasıl ödenir? Emlak Vergisi internetten ödenir mi? İşte emlak vergisi ödemeleri ile ilgili merak edilenler...

EMLAK VERGİSİ SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ödemeleri için son günlere girildi. Belediyeler tarafından bina, arazi ve arsalar için tahsil edilen Emlak Vergisi'nin ilk taksit ödemeleri için süre doluyor. Türkiye sınırları içerisinde konut, işyeri, arsa, dükkan ve tarla gibi taşınmaz malları olanları yakından ilgilendiren emlak vergisi ödemelerinde son tarih 1 Haziran.

EMLAK VERGİLERİ ERTELENECEK Mİ?

Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ödemelerini yapmak isteyenler ve corona virüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında erteleme olup olmayacağını merak ediyor. Pek çok kişi Emlak Vergisi ertelendi mi? Emlak Vergisi ödemeleri ertelendi mi? sorularını da merak ediyor. Ancak belediyeler tarafından tahsil edilen emlak vergileri ödemeleri bu tarihe kadar ertelenmedi. Emlak vergisi ödemelerinin devam ediyor olması nedeniyle erteleme kararının çıkması beklenmiyor.

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Emlak vergilerinin ilgili belediyeye bizzat gidilerek ödeniyor. Emlak Vergileri Belediyelerin banka hesap numaralarına EFT veya havale yoluyla da ödenebiliyor. Bazı belediyelerin internet siteleri üzerinden vergi ödeme ve borç sorgusu da yapılabiliyor. Yeni tip corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde, bazı belediyeler de vergi mükelleflerinin emlak vergilerini evlerinde tahsil etmeye başladı.

EMLAK VERGİSİ KREDİ KARTIYLA ÖDENEBİLİR Mİ?

Bazı bankalar emlak vergisi ödemelerini alıyor. Bankaların kredi kartıyla yapılan ödemelerde taksit uygulaması da bulunuyor.

Belediyelerin internet siteleri üzerinden yapılacak ödemelerde, dolandırıcılara karşı önlem olarak, web sitesinin sahte web sitesi olmamasına mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor.

EMLAK VERGİSİ GEÇİKME ZAMMI NE KADAR?

Emlak Vergisi süresi içinde ödenmezse, her ay için yüzde 2 oranında gecikme zammı uygulanıyor. Mayıs sonuna kadar ödenmesi gereken ilk taksiti ödemediyseniz gecikme zammıyla birlikte iki taksiti ödeyebilirsiniz.

EMLAK VERGİSİNİ ÖDEMEDE ZORLANANLAR NE YAPMALI?

Hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler, emekliler, gaziler, engelliler, şehitlerin dul ve yetimleri Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskenleri bulunması halinde emlak vergisi ödemiyor. Bu durumda olan kişiler, bir dilekçeyle belediyelere müracaat edebilirler. Bu kişiler tek meskene hisseyle sahipse, hisselerine ait kısım hakkında da sıfır emlak vergisi uygulanır.