Emlak Vergisi ne zaman ödenir? Kimler emlak vergisinden muaf? 2021 Emlak vergisi hesaplama!

Emlak vergisi ödeme tarihleri gayrimenkul sahibi olan pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Bina, arsa, arazi ya da iş yeri gibi taşınmaz mal varlıklarından alınan emlak vergisinin hesaplanması ile hangi tarihler arasında ödenmesi gerektiği, emlak vergisi ödemekle yükümlü vatandaşların araştırdığı konuların başında geliyor. Peki, Emlak Vergisi ne zaman ödenir? Kimler emlak vergisinden muaf? 2021 Emlak vergisi nasıl hesaplanır? İşte detaylar...

Emlak Vergisi yılda iki eşit taksitle tahsil ediliyor. Emlak Vergi'si süresi içinde ödenmezse, her ay için yüzde 2 oranında gecikme zammı uygulanıyor. Bina, arsa, arazi ya da iş yeri gibi taşınmaz mal varlıklarına sahip mükellefler ilk taksitin ödeme tarihlerini merak ediyor. Peki, Emlak Vergisi ne zaman ödenir? Kimler emlak vergisinden muaf? 2021 Emlak vergisi nasıl hesaplanır? İşte Emlak Vergisi ile ilgili merak edilenler...

EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?

Emlak vergisi, düzenli olarak belediyeler tarafından tahsil ediliyor. Emlak vergisi, tek seferde ödenebileceği gibi iki taksite de bölünebilir. İlk taksitlendirme mart, nisan ve mayıs aylarında; ikinci taksitlendirme ise kasım ayında yapılıyor.

Ödeme ile ilgili olarak belediyelerden tahsis edilen beyanname doldurulur. Bunun yanında beyanname için başvurulurken tapu, nüfus cüzdanı ve eğer söz konusu bina ise kullanma izninin fotokopilerinin hazır bulundurulması gerekir. Beyanname için meskenin bulunduğu adres ile mükellefin ikamet adresi ve vergi numarası bildirilmelidir. Ödemeler, taşınmazın bağlı olduğu belediyelere ya da havale ile belediyelerin banka hesaplarına yapılabilir. Bazı belediyelerin internet siteleri üzerinden vergi ödeme ve borç sorgusu yapılabiliyor.

Vergi süresi içinde ödenmezse, her ay için yüzde 2 oranında gecikme zammı uygulanıyor. Mayıs sonuna kadar ödenmesi gereken ilk taksiti ödemezseniz gecikme zammıyla birlikte iki taksiti ödeyebilirsiniz.

Yeni inşa edilen binalar için inşaatın sona erdiği veya inşaatın sona ermesinden evvel kısmen kullanılmaya başlanmış ise her kısmın kullanılmasına başlandığı bütçe yılı içerisinde belediyeye bildirimde bulunulması zorunludur.

EMLAK VERGİSİ HESAPLAMA

Emlak vergisine konu olan gayrimenkullere her yıl "yeniden değerleme oranı" uygulanarak emlak vergisi hesaplaması yapılır. Bu hesaplama konut un bağlı bulunduğu belediyelerce değerlendirmeye alınır ve fiyatlandırılır.

EMLAK VERGİSİ ÖDEME İŞLEMLERİ

Emlak vergisi ödeme ve sorgulama işlemleri için aynı zamanda htps://www.turkiye.gov.tr/gib-vergi-borcu-sorgu web sitesinden emlak verginizi sorgulayarak, emlak vergisi borcunuzu kısa sürede ödemeniz mümkün. Ayrıca bağlı olduğunuz belediyenin internet sitesinden de emlak vergisi borcunuzu ödeyebilirsiniz. Emlak vergisi ödeme işlemleri birçok bankadan yapılmaktadır. Bunun için bu işlemleri kapsayan bankaların cep şubelerinden işlem sağlanabilir.

EMLAK VERGİSİNDEN KİMLER MUAF?

Emlak vergisinden muafiyet de söz konusu. İşte emlak vergisinden muaf olanlar;

- Geliri olmadığını beyan eden kişiler,

- Sadece sosyal güvenlik kurumlarından aylık alanlar,

- Gaziler, engelliler, şehit dul ve yetimler brüt 200 metrekareyi geçmemek şartıyla sahip oldukları evler için emlak vergisi ödemeden muaf oluyor.

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLANLAR GERİYE DÖNÜK ALABİLİR!

Emlak vergisi muafiyeti şartı taşıyanların belediyeye dilekçe vermeleri gerekiyor. Muafiyet şartlarını taşıyanların geriye dönük 5 yıl için düzeltme yapabilir, ve varsa ödenen verginin iadesini belediyeden talep edebilir.

Emekli olan eşlerden her ikisinin de bir evi varda bunlardan birinde oturuyor diğerinden kira geliri alıyorlarsa ancak bir konut için sıfır oranlı emlak vergisinden faydalanabilirler. Emekli sahip olduğu tek konutu kiraya verip kızı veya oğlunun evinde oturursa yine emlak vergisi muafiyetinden yararlanamaz. Ayrıca yazlık niteliğinde ara sıra kullanılan evlerde emlak vergi muafiyetinden yararlanamaz. Evin sürekli ikametgah olarak kullanılıyor olması gerekiyor.

EMLAK VERGİSİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Emlak vergisi sorgulamak ve ödemek isteyenler bulunmuş olduğu belediyeye başvuru yaparak sorgulamayı gerçekleştirebilir. Aynı zamanda emlak vergisi ödeme işlemi belediye dışında emlak vergisi mükellef numarası ya da PTT ile havale yolu ile yapılabiliyor.