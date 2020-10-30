Emlak Vergisi ne zaman ödenir? Emlak Vergisi 2. taksit ödemeleri başlıyor!

Emlak Vergisi ne zaman ödenir? sorusu milyonlarca ev sahibi tarafından merak ediliyor. Konut, işyeri, arsa, dükkan, yazlık ev, tarla ve bahçe gibi taşınmazı olanrın ödediği Emlak Vergisi'nde 2. taksit ödemeleri başlıyor. Peki, Emlak Vergisi ne zaman ödenir? Emlak Vergisi 2. taksit ödemeleri ne zaman? İşte Emlak Vergisi ödeme tarihleri...

Emlak Vergisi'nde ikinci taksit ödemeleri de milyonlarca mülk sahibi tarafından araştırılan konuların başında geliyor. Emlak Vergisi'nin ikinci taksitinin ödemeleri başlıyor. Yılda iki taksit halinde ödenen emlak vergisi için 2. taksit ödemeleri ilk taksiti mayıs ayında alınmıştı. Vergi süresi içinde ödenmezse, her ay için yüzde 2 oranında gecikme zammı uygulanıyor. Uzmanlar mükelleflerin cezalı duruma düşmemesi belirtilen süre içerisinde Emlak Vergisi ödemelerini gerçekleştirmeleri konusunda uyarıyor. Peki, Emlak Vergisi ne zaman ödenir? Emlak Vergisi 2. taksit ödemeleri ne zaman? İşte Emlak Vergisi ödeme tarihleri...

EMLAK VERGİSİ ÖDEMEYECEK KİŞİLER

Hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler, emekliler, gaziler, engelliler, şehitlerin dul ve yetimleri Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskenleri bulunması halinde emlak vergisi ödemez. Bu durumda olan kişiler, bir dilekçeyle belediyelere müracaat etmelidir. Bu kişiler tek meskene hisseyle sahipse, hisselerine ait kısım hakkında da sıfır emlak vergisi uygulanır.

Emlak vergisi muafiyeti şartı taşıyanların belediyeye dilekçe vermeleri gerekiyor. Muafiyet şartlarını taşıyanların geriye dönük 5 yıl için düzeltme yapabiliyor, varsa ödenen verginin iadesini belediyeden talep edebiliyor.

EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?

Taşınmazı olan herkes yukarıda yer alan istisna haklarına sahip olmadığı sürece emlak vergisi ödemekle yükümlüdür. Emlak vergisi her sene düzenli olarak biri mart diğeri de kasım ayında olmak üzere 2 eşit taksitle ödeniyor. Kasım ayı için ödemeler 2 KasımPazartesi günü başlayacak. Emlak vergisini son ödeme tarihi ise 30 Kasım Pazartesi. Bu süre zarfında ödeme yapmayan kişiler ise gecikmeye düşmüş kabul edilecek ve yüzde 2 oranında gecikme zammı uygulanacak. Mayıs sonuna kadar ödenmesi gereken ilk taksiti ödemediyseniz gecikme zammıyla birlikte iki taksiti ödeyebilirsiniz.

EMLAK VERGİSİ ÖDEMELERİ NASIL YAPILIR?