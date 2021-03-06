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Emlak Katılım Bankası'ndan flaş karar! Kredi...

AA |  06 Mart 2021 Cumartesi - 15:37 | Son Güncelleme : 06 03 2021 - 15:42

Emlak Katılım Bankası'ndan önemli karar! Garantör oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Emlak Katılım Bankamızın, geliştirdiği yeni finansman modelleriyle hem güçlendirmede hem yerinde dönüşümde hem de alansal dönüşümde vatandaşlar ile müteahhit firmalar arasındaki imzalanacak sözleşmelerin içerisinde bir garantör rolü olacak" ifadelerini kullandı.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Emlak Katılım  Bankası AŞ'nin kentsel dönüşüm için tüm alanları kapsayan güçlendirme, yerinde  dönüşüm ve alansal dönüşüm olmak üzere 3 ana finansman modeli geliştirdiğini  bildirdi. 
 
Kurum, yaptığı açıklamada, kentsel dönüşüm seferberliğinin "Afetlere  Hazır Türkiye" vizyonu doğrultusunda 81 il ve 922 ilçede tüm hızıyla devam  ettiğini belirtti.
 
Türkiye'de yaklaşık 6,7 milyon bağımsız bölümün depreme karşı  dayanıksız olduğuna ve bunların 1,5 milyonunun da acil olarak dönüşmesi  gerektiğine dikkati çeken Kurum, bu gerçek çerçevesinde yerinde, gönüllü ve hızlı  dönüşüm ilkeleriyle devam edilen kentsel dönüşüm seferberliğinde hedefin her yıl  300 bin konutu dönüştürmek olduğunu vurguladı.
 
Kurum, 2012'de başlayan kentsel dönüşüm seferberliğinde 1,5 milyon  konutun dönüşümünü tamamlayarak sağlıklı ve güvenli konutları vatandaşlara teslim  ettiklerini açıkladı. Bu süreçte kentsel dönüşümün kolaylaştırılması için birçok  düzenlemenin hayata geçirildiğini anımsatan Kurum, yapı kayıt belgesi alınan  yapıların güçlendirilmesinin önünü açtıklarını aktardı.
 
Konutlarını riskli yapı statüsünde dönüştüren vatandaşlar için mevcut  yapılarının 1,5 katına kadar yapacakları inşaat taahhüt işlerinde KDV oranını  yüzde 18'den yüzde 1'e indirdiklerini belirten Kurum, binasını dönüştürecek hak  sahibi her bir vatandaşın bankalardan kullanacağı krediyi de 125 bin liradan 200  bin liraya ve 5 daireye kadar toplam kredi tutarını 625 bin liradan 1 milyon  liraya yükselttiklerini, bina güçlendirme kredisini ise 50 bin liradan 80 bin  liraya çıkardıklarını anlattı.
 
Kurum, 2019'da inşaat ve gayrimenkul sektörü başta olmak üzere finans  sektörüne kazandırılan Türkiye Emlak Katılım Bankasının da kentsel dönüşüm ve  finansmanı konusunda piyasalara güven veren bir destek olacağını, yeni bir soluk  getireceğini bildirdi.
 
"Güçlendirme, yerinde dönüşüm ve alansal dönüşüm"
 
Emlak Katılım Bankası ile kentsel dönüşüme yeni bir basamak daha  eklendiğini ve bu çerçevede kentsel dönüşüm için finansman modelleri  geliştirildiğini aktaran Kurum, şöyle devam etti: "Emlak Katılım Bankamız ile kentsel dönüşüm için tüm tarafları  kapsayan 3 ana finansman çözümü geliştirdik. Güçlendirme, yerinde dönüşüm ve  alansal dönüşüm. Bu 3 ana finansman modeline göre, ilk önce vatandaşlarımız ile  müteahhit firma arasında sözleşme imzalanacak, güçlendirme veya yapım için ruhsat  başvurusu yapılacak. Sonraki süreçte Emlak Katılım Bankamız, müteahhit ile  inşaatın teknik verilerini ve vatandaş müteahhit arasında imzalanan sözleşmeyi  değerlendirecek ve uygun olan projeler için de Bankamız ile müteahhit arasında iş  bitirme protokolü imzalanacak."
 
"Bir garantör rolü olacak"
 
Vatandaşların bankadan kullandığı finansmanların, iş bitirme garantisi  anlaşması kapsamında inşaatın ilerleme seviyesine göre müteahhit firmaya  aktarılacağına işaret eden Kurum, şu değerlendirmeyi yaptı: "Emlak Katılım Bankamızın, geliştirdiği yeni finansman modelleriyle  hem güçlendirmede hem yerinde dönüşümde hem de alansal dönüşümde vatandaşlar ile  müteahhit firmalar arasındaki imzalanacak sözleşmelerin içerisinde bir garantör  rolü olacak. Bir taraftan vatandaşlarımıza kentsel dönüşümde maliyetlerini  azaltıcı finansman yardımları yapılırken diğer taraftan kentsel dönüşüm kredileri  de kontrollü kullandırılacağı için işin tamamlanması da garanti altına alınmış  olacak. Vatandaşımız oturduğu binanın kentsel dönüşümü sürecini başından sonuna  kadar güven içerisinde, mağduriyet yaşamadan gerçekleştirebilecek."
 
Kurum, banka aracılığıyla güçlendirme ve konut kredileri için azami  120 ay vade ile 400 baz puanlık, işyerleri için de azami 84 ay vade ile 300 baz  puanlık kar payı desteğinin de vatandaşlara sunulacağını vurguladı.
 
"Taraflar arasındaki güveni artırıyoruz"
 
Kurum, geliştirilen finansman çözümlerine ilişkin şunları kaydetti: "Süreci hem vatandaş ve hem de müteahhit firma için tasarlıyor ve  yönetiyoruz. Taraflar arasındaki güveni artırıyoruz. Standart bir yaklaşım  getiriyoruz. Sorumlulukları alarak riskleri en aza indiriyoruz. Sunduğumuz bu  finansman çözümleri hem piyasayı canlandıracak, yeni yatırımcıların piyasaya  girişini kolaylaştıracak hem de vatandaşlarımızın ve özel sektörün hak ve  menfaatlerini koruyacak. Böylelikle, kısa zamanda afetlere hazır bir Türkiye'yi  elbirliğiyle inşa edeceğiz."

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