18 Mayıs 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.463 0.59 EURO 10,2080 0.97
USD 8,3550 0.52 ALTIN 502,390 0.69
CANLI BORSA
TÜMÜ

Emlak Katılım Bankası harekete geçti! Faizsiz...

AA |  18 Mayıs 2021 Salı - 15:33 | Son Güncelleme : 18 05 2021 - 15:33

BDDK duyurdu. Faizsiz finansman konusunda flaş gelişme! Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye Emlak Katılım Bankası'na izin verildi. Emlak Katılım, faizsiz finans konusunda danışmanlık hizmeti verecek.


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK),  faizsiz sermaye piyasası ürünleri ve işleyişi konusunda danışmanlık hizmeti  sağlaması için Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ'ye izin verdi. 
 
BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararına  göre, Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ'nin, faizsiz finans prensipleri  çerçevesinde yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik üçüncü taraflara faizsiz  sermaye piyasası ürünleri ve işleyişi konusunda danışmanlık hizmeti sağlamasına  izin verildi.
 Söz konusu karar, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca alındı.

ETİKETLER

BDDK banka faiz faizsiz finans Emlak Katılım
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.