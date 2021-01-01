Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın ilk kısmı hizmete açıldı

“BU GÜZEL MERKEZDE HEPİMİZ BARIŞ İÇİNDE YAŞAYABİLİRİZ"

Kılıçdaroğlu, "Türkiye aslında dünyanın en güzel ülkesi. O güzel yerlerden birisi şurada, beraberiz burada. Haliç'in kıyısındayız. Üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış İstanbul'da Haliç'teyiz. Dünyanın en güzel merkezlerinden birisindeyiz aslında. Bu güzel merkezde hepimiz barış içinde yaşayabiliriz. Kavgasız yaşayabiliriz. Düşüncelerimiz farklı olabilir. Kimliklerimiz farklı olabilir. İnançlarımız farklı olabilir. İnançlarımız farklı olabilir. Yaşam tarzlarımız farklı olabilir ama bayrağımız bir, vatanımız bir. Beraber huzur içinde yaşayabiliriz." diye konuştu.

“DÜNYANIN ENGELİNİ ÇIKARIYORLAR"

CHP'li belediye başkanlarına, "Siz CHP'nin değil, Millet İttifakı'nın belediye başkanısınız" dediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Bunu rahatlıkla ifade ediyorum. Neden? Onlar eğrisi doğrusuyla bir mirası devraldılar. İstanbul'u Ankara 'yı yönetiyorlar, diğer 11 büyükşehirde yönetiyorlar arkadaşlarımız. Onlara söylediğim şuydu; 'Asla şikayet etmeyeceksiniz.' Engel çıkaracaklar doğru. Dünyanın engelini çıkarıyorlar o da doğru. Ama belediye başkanları bütün engelleri aşma azim ve kararlılığını göstereceklerdir. Bu azim ve kararlılığı gösterenlerden birisi de karşımızda oturan değerli büyükşehir belediye başkanımız."

“MİLLET İTTİFAKI'NIN BELEDİYE BAŞKANLARINDAN MEMNUNUZ"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise yaptığı konuşmada, "Millet İttifakı'nın belediye başkanlarından memnunuz. Biz sizlerden razıyız, Allah da sizlerden razı olsun. İstanbullu sizden ve ekip arkadaşlarınızdan razı olsun" dedi. Konuşmasında kadın cinayetlerine değinen Akşener, "Bir günde 3 kadın katledildi bu ülkede. İstediğimiz kadar bağırıp çağıralım Ankara'dakiler duymuyor. Başkanım sizden İstanbul'a başka bir vizyon daha koymanızı istiyorum. İstanbul'un, Türkiye'de yaşayan tüm kadınlar için yaşanabilir, nefes aldıkları bir kent olmasını sağlamanızı istiyorum. İstanbul'da bir kadının, akşam üstü karanlıkta işinden çıktığı takdirde evine giderken saldırıya uğramayacağından emin olmasını istiyorum. Bir kadın elektrik direklerinden sönen ampuller sebebiyle kalbi ağzında evine yürümek zorunda kalmasın istiyorum. İstanbul'a bir başka şehirden otobüsten, trenden, nereden inerse insin bir kadının İstanbul'a geldiğinde derin bir nefes almasını istiyorum. Buna başaracağınıza inancım tamdır" diye konuştu.

Akşener, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Berna Sukas ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan da bu konuyu takip etmelerini istedi.

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