Eminem'den yeni rekor

Eminem, Cordae ve JackHarlow ile bir araya geldiği yeni remix’i ‘Killer’ı geçtiğimi günlerde yayımladı. ‘Music To Be MurderedBy’ albümündeki parçanın yeni bir sürümü olan eser, rapçiden yeni bir dörtlük de içeriyor. YouTube üzerinden sevenlerinin beğenisine sunulan şarkı, altı günde 5 milyon dinlenme sayısına ulaşarak, rekor kırdı. Kariyeri boyunca dünya çapında albümleri 130 milyondan, single’ları 389 milyondan fazla satan başarılı sanatçının son albümü ‘Music To Be MurderedBy’ 17 Ocak 2020’de piyasaya sürülmüş ve 279 binden fazla satarak, Billboard Top 200 listesinde 1 numaraya çıkmıştı.