Emine Ün'ün acı günü!

"AŞILARIMIZ YAPILMIŞTI"

Emine Ün, koronavirüs aşısı olmadıkları yönündeki iddialar üzerine de konuşmuştu. Ün açıklamasında şunları söylemişti: Annemin de, benim de aşılarımız yapılmıştı. 'Aşı olanlar asla koronavirüs olmayacak' diye bir şey yok... Sadece aşı olanlar genelde hastalığı daha normal şartlarda atlatabiliyor, o da kişiye göre değişebilen bir durum. Herkesin var olan hastalıkları ve yaşı farklı fakat annemin çok ciddi kronik rahatsızlıkları var..."