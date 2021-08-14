Emine Ün koronavirüse yakalandı!

Uyarlaması Nejat Uygur'a ait olan 'Süt Kardeşler' izleyici ile buluşmaya hazırlanıyordu. 18 Ağustos'ta perde açacak olan oyun , Emine Ün'ün koronavirüse yakalanması nedeniyle ertelendi.Oyuncu Behzat Uygur , meslektaşı Emine Ün'ün koronavirüse yakalandığı haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

"Değerli seyircilerimiz ; 18 Ağustos Maximum Uniq Açıkhava Sahnesinde gerçekleştireceğimiz oyunumuz 'Süt Kardeşler'i, oyuncumuz Sayın Emine Ün'ün koronavirüs nedeniyle yakalandığı rahatsızlığından dolayı 1 Eylül 2021 Çarşamba gününe ertelemek zorunda kaldık. Kendisine acil şifalar diliyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Ağustos itibariyle biletlerinizi yeni tarihli biletlerle değiştirebilirsiniz."

"Heyecanla seyircimizle buluşmayı beklerken, maalesef covid-19 test sonucum pozitif olduğu için oyunumuzu 1 Eylül'e erteledik. Umarım en kısa zamanda iyileşeceğim. Güzel mesajlarını, dileklerini ileten tüm tanıdığım tanımadığım dostlarıma çok teşekkür ederim."