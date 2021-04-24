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Emine Ün ile Tolga Karakaş boşanıyor! Bu sözlerle duyurdu
Emine Ün sosyal medyadan yaptığı açıklama ile 2012'de evlendiği iş adamı Tolga Karakaş ile boşanma kararı aldıklarını duyurdu. Emine Ün ile eşi Tolga Karakaş'ın ayrılık haberinin ayrıntıları merak konusu olurken, Emine Ün yaptığı açıklamada "Tatlılıkla ve tüm güzellikleri dileyerek ayrılık kararı aldık" sözleri ile anlaşarak boşanma kararı aldıklarını belirtti.
Bir dönem ekranların aranılan isimlerinden olan Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınmıştı.