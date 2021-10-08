Emine Ün annesini unutamıyor: Durdukça üzüntü katıyor

Güzel oyuncu Emine Ün, geçen akşam Etiler 'de görüntülendi. Mağazaları tek tek dolaşan Ün, muhabirlerle konuşarak alışveriş yaptığını söyledi.

"YENİ PROJELERİM OLACAK"

Reklam anlaşmalarını devam ettiğini söyleyen oyuncu, "Yeni projelerim olacak. Dizi olmasını çok istiyorum." ifadelerini kullandı.

Zor bir süreç geçirdiğini söyleyen Ün, "Annemi kaybedeli 40 gün oldu. Bu süreci çalışarak ve bir şeylerle meşgul olarak geçirmek istiyorum..."

"ÇALIŞMAK EN GÜZEL TERAPİ"

"Çünkü insan durdukça daha çok kuruyor ve üzüntüsüne üzüntü katıyor. Çalışmak benim için en güzel terapi olacak." şeklinde konuştu.

Emine Ün'ün günlerce yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren annesi, 24 Ağustos'ta koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetmişti.

ACI HABERİ BÖYLE DUYURDU

Acı haberi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyuran güzel oyuncu, "Annem... Kapkara gün, acımın tarihi yok" ifadelerini kullanmıştı.