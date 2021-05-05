Emine Işınsu Öksüz hayatını kaybetti

Türk edebiyatının önemli kalemlerinden, roman ve oyun yazarı Emine Işınsu Öksüz yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından Türk edebiyatının güçlü kalemlerinden Emine Işınsu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu. Kalın, "Emine Işınsu hanımefendiye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Eşi olan yazar Prof. Dr. İskender Öksüz, 83 yaşındaki usta kalemin vefatına ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Az önce eşim Emine Işınsu'yu kaybettim." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından Türk edebiyatının güçlü kalemlerinden Emine Işınsu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu.

İşte Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın mesajı:

Türk edebiyatının güçlü kalemlerinden Emine Işınsu hanımefendiye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Sancı, Azap Toprakları, Çiçekler Büyür gibi güzel eserler ve sadaka-yi cariyeler bıraktı geride. Mekanı cennet, makamı âli olsun.