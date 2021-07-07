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Emine Güder, kız kardeşi hakkındaki iddiaları canlı yayında anlattı!

07 Temmuz 2021 Çarşamba - 14:34 | Son Güncelleme : 07 07 2021 - 14:34

Kanal D’nin sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına Gülsüm Köksal’ın ablası Emine Güder bağlanarak yaşananları anlattı.


Emine Güder’in kız kardeşi hakkındaki iddiaları ise herkesi şaşkına çevirdi. Üç yıl önce kızının yuvasını yıktığını söyleyen Güder; “Kızım bana geldiğinde kardeşimi görüntülü arıyorum oteldeyim diyor telefonunu açmıyor” dedi.

 

"Eşim önce kızının yuvasını yıkmış, onu evde istemiyorum” dedi. Ama sonra bana bunu nasıl yapar" sözleriyle isyan etti. Yaşanan olayın ardından kardeşini annesinin hatırına affeden acılı abla iddiaya göre bu kez de kız kardeşi ve eşi tarafından aldatıldı. Kardeşi yaşananları itiraf ederken eşinin yalanladığını söyledi. Emine Güder kardeşi ve eşi için “Gereken cezaları almalarını istiyorum” dedi.

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