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Emine Erdoğan, yardım çalışmalarına katılanlara teşekkür etti

AA |  02 Kasım 2020 Pazartesi - 22:59 | Son Güncelleme : 02 11 2020 - 23:01

Emine Erdoğan, İzmir depreminin ardından yardım çalışmalarına katılarak cansiperane çalışanlara şükranlarını sundu.


Emine Erdoğan, Twitter hesabından İzmir depremine ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
 
"İzmir depreminde yardım çalışmalarına katılarak cansiperane çalışan herkese şükranlarımı sunuyorum. Sadece elinden geleni değil, gelmeyeni de yapmak için çabalayan tüm arama kurtarma çalışanları, insaniyetin en muazzam örneğini sergiliyorlar. Elif'in tuttuğu el hepinizin elidir."
 

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Emine Erdoğan deprem izmir
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