"İzmir depreminde yardım çalışmalarına katılarak cansiperane çalışan herkese şükranlarımı sunuyorum. Sadece elinden geleni değil, gelmeyeni de yapmak için çabalayan tüm arama kurtarma çalışanları, insaniyetin en muazzam örneğini sergiliyorlar. Elif'in tuttuğu el hepinizin elidir."
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- Emine Erdoğan, yardım çalışmalarına katılanlara teşekkür etti
Emine Erdoğan, yardım çalışmalarına katılanlara teşekkür etti
AA | 02 Kasım 2020 Pazartesi - 22:59 | Son Güncelleme : 02 11 2020 - 23:01