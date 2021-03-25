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Emine Erdoğan, UNDP Türkiye'ye teşekkür etti

AA |  25 Mart 2021 Perşembe - 23:49 | Son Güncelleme : 25 03 2021 - 23:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi ve çevreye ilişkin diğer çalışmalara katkılarından dolayı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ofisi tarafından bu yıl ilki verilen "Küresel Amaçlar Eylem Ödülü" dolayısıyla teşekkür etti.


Erdoğan, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
 
Emine Erdoğan, mesajında, şunları kaydetti:
 
"2017'de başlattığımız Sıfır Atık Projesi, BM'nin 'Sorumlu Üretim ve  Tüketim' amacına yaptığı önemli katkılardan dolayı UNDP Türkiye tarafından  'Küresel Amaçlar Eylem Ödülü'ne layık görüldü. UNDP Türkiye ekibine projelerimize  gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Medeniyetimizde tabiatla kurulan  ilişki öylesine derindir ki, tarihimizde çevreyi korumaya ilişkin nice vakıflar  kurulmuştur. Bugün de ihtiyacımız olan; öteki haline gelen tabiat ile aramızdaki  mesafeyi kapatmak, tabiatın dostluğunu yeniden kazanmaktır."
 
"Dünya Ortak Evimiz" etiketiyle başka bir paylaşımda bulunan Erdoğan,  mesajında "Hayatın her alanında geri dönüşümü yaşam biçimi haline getiren, Sıfır  Atık destekçisi tüm vatandaşlarımıza, kamu kurumlarımıza, sivil toplum  kuruluşları ve medya mensuplarına teşekkür ediyorum." ifadesine yer verdi.
 

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